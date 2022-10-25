Отзыв из клиники "Надежда". Салиномицин и Панаген

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Клиника «Надежда» в Алма-Ате предлагает лечение онкологии АйПиТи-терапией, Салиномицином, Панагеном.
Посмотреть интервью с директором клиники о протоколе АйПиТи и Салиномицине можно по этим ссылкам:
https://medalternativa.info/our/ipt-snova-dostupen-v-almaty/
https://medalternativa.info/our/klinika-v-kazahstane/
Контакты для связи с Нурболом Абишевым +905353975563 [email protected]