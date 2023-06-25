Immeuble explosé, écolos dissous, mamie agressée, Titan implosé, bordel en Russie…

Analyse et récapitulatif humoristique et irrévérencieux des infos de la semaine en 10 minutes 😁. Implosion du Titan, agression à bordeaux, explosion d’un immeuble, Macron ‘encore ) hué, bordel en Russie, affaire hunter Biden, dissolution de soulèvements de la terre, Indiana Jones et autres joyeusetés.

Le lien vers le dossier PDF Biden (association Marco polo) : https://media.marcopolousa.org/pdf/Report.pdf





Pour ceux qui le souhaitent, je rappelle que la transcription complète de toutes mes vidéos figure sur mon blog https://lamitedanslacaverne.blogspot.com/2023/06/immeuble-explose-ecolos-dissous-mamie.html





Chaîne « la caverne de la mite » pour tout ce qui n'est pas politique : https://www.youtube.com/channel/UCOV6NrIse4qFj6FyVnv3iEw





Un certain nombre de mes vidéos n'a pas plu à l'algorithme Youtube. Pour avoir accès à la totalité (ou en cas de disparition de la chaîne) retrouvez-moi sur d'autres plateformes moins casse-c... :

ODYSEE : https://odysee.com/@LaMiteDansLaCaverne:4

RUMBLE (pour l’instant nécessite un VPN) : https://rumble.com/c/c-1464601

BITCHUTE : https://www.bitchute.com/channel/lamitedanslacaverne

BRIGHTEON : https://www.brighteon.com/channel/lamitedanslacaverne





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