EMA: Απαγορευμένα για ανθρώπινη χρήση συστατικά στο προϊόν των Biontech/Pfizer (ALC-0315, ALC-0159)

Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο του ΕΜΑ με τίτλο “COMIRNATY (COVID-19 mRNA VACCINE) RISK MANAGEMENT PLAN” με ημερομηνία 25.11.2021, μερικά από τα συστατικά του σκευάσματος με κωδικό BNT162b2 αποτελούν τα ALC-0315 και το ALC-0159.





Σύμφωνα με το Technical Data Sheet και των δύο προϊόντων, γίνεται αναφορά απο τον ίδιο τον κατασκευαστή οτι τα προϊόντα αυτά είναι μόνο για ερευνητικούς σκοπούς και όχι για ανθρώπινη χρήση.





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