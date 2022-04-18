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CDL134 - Faire face au grand adversaire (NETTOYER VIII) - Jean-Jacques Crevecoeur
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71 views • April 18, 2022
lundi 18 avril 2022 : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/CDL134:5
Jean-Jacques Crèvecoeur - chaîne officielle : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Dans cette vidéo, je vous invite à approfondir la réflexion entamée dans la CDL précédente consacrée aux épreuves qui nous sont offertes pour nous faire grandir en conscience, en amour et en compétences. Comme vous avez été nombreux à réagir et à commenter la vidéo précédente intitulée « Satan, l'ombre au service de la lumière », je trouvais important et utile de répondre à vos principales réflexions et réactions pour qu'il ait le moins de malentendus entre nous.
Le hasard a fait qu'on m'a recommandé de visionner un des anciens documentaires de Pierre Barnérias (le réalisateur de la trilogie Hold up - Hold on - Hold out) consacré au troisième secret de Fatima, ce secret révélé à trois jeunes enfants portugais en 1917 et qui annonce très explicitement les épreuves qui nous attendent prochainement. J'ai trouvé ce documentaire de près de deux heures passionnant et palpitant de bout en bout. Que vous soyez croyant ou pas, dans une démarche religieuse ou pas, vous apprendrez beaucoup de choses grâce à cette enquête menée de façon magique par Pierre à travers le monde pendant quatre années.
— Pour le visionner, cliquez ici : https://odysee.com/@Roms17:d/Met-le-3%C3%A8me-secret---Documentaire-(2014)-de-Pierre-Barn%C3%A9rias:6
— Pour suivre mes chroniques en direct chez Théovox (les jeudis de 19h30 à 21h30 - heure de Montréal) : https://theovox.tv/accueil-studio/ ou https://www.facebook.com/theovox.tv
QUELQUES RÉFÉRENCES PRATIQUES :
— pour vous inscrire et vous rendre sur Solidarita, cliquez sur https://solidarita.net. En cas de problème, communiquez avec le support de Solidarita à l'adresse : [email protected]
— pour vous inscrire sur Full Life Channel, cliquez sur https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
— pour inviter vos connaissances à s 'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Jean-Jacques Crèvecoeur - chaîne officielle : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Dans cette vidéo, je vous invite à approfondir la réflexion entamée dans la CDL précédente consacrée aux épreuves qui nous sont offertes pour nous faire grandir en conscience, en amour et en compétences. Comme vous avez été nombreux à réagir et à commenter la vidéo précédente intitulée « Satan, l'ombre au service de la lumière », je trouvais important et utile de répondre à vos principales réflexions et réactions pour qu'il ait le moins de malentendus entre nous.
Le hasard a fait qu'on m'a recommandé de visionner un des anciens documentaires de Pierre Barnérias (le réalisateur de la trilogie Hold up - Hold on - Hold out) consacré au troisième secret de Fatima, ce secret révélé à trois jeunes enfants portugais en 1917 et qui annonce très explicitement les épreuves qui nous attendent prochainement. J'ai trouvé ce documentaire de près de deux heures passionnant et palpitant de bout en bout. Que vous soyez croyant ou pas, dans une démarche religieuse ou pas, vous apprendrez beaucoup de choses grâce à cette enquête menée de façon magique par Pierre à travers le monde pendant quatre années.
— Pour le visionner, cliquez ici : https://odysee.com/@Roms17:d/Met-le-3%C3%A8me-secret---Documentaire-(2014)-de-Pierre-Barn%C3%A9rias:6
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