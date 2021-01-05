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So sehen Helden aus!
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Ⅰ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
US-Apotheker vernichtet Hunderte mRNA-Impfdosen
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In den USA wurden in einer Krankenhausapotheke über 500 Dosen des hochgefährliches Moderna-Impfstoffs mutwillig zerstört. Der tapfere Fachmann, hatte, um seine Mitmenschen zu schützen, absichtlich die Kühlkette der mörderischen Substanzen unterbrochen. Der Pharmakologe weiß, dass die Impfung Genmutationen auslöst.
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Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
I̲n̲ ̲e̲i̲g̲e̲n̲e̲r̲ ̲S̲a̲c̲h̲e̲:̲ Da manche Videos auf ᵇcͥhͭute sporadisch schlecht bis gar nicht laufen, bauen wir folgenden Kanal auf: https://www.brighteon.com/channels/awaker
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