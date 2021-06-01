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ΜΑΣ ΠΑΝΕ ΣΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ; - Καθημερινή Ενημέρωση: Καζάκης & Συμβουλόπουλος - 26-5-21
ΕΠΑΜ - Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο
ΕΠΑΜ - Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο
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20 views • June 01, 2021
#Καζάκης #Εμβόλια #Ιταλία #Τουρκία #Λευκορωσία

Ο Θέμης Συμβουλόπουλος συνομιλεί με τον Πρόεδρο του ΕΠΑΜ, Δημήτρη Καζάκη, για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας.

🔴 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ:
Τα νέα στην εμβολιαστική φρενίτιδα
Υποχρεωτικός ο εμβολιασμός του υγειονομικού προσωπικού στην Ιταλία
Αριστοκρατία του χρήματος και εργατική αριστοκρατία
Με αφορμή την Ιταλία: Τι φταίει για τον εκφυλισμό της πολιτικής
Ενας φαύλος κύκλος ήττας
Διαδίκτυο και πολιτική δράση
Κοινωνικά κινήματα στην Ευρώπη. Που οδηγούμαστε;
Η πολιτική αδιαφορία στερεί την γενναιότητα από τον άνθρωπο
Πράσινα πιστοποιητικά και πράσσειν άλογα

🔴 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ:
Οι διακρίσεις στον πυρήνα της παγκοσμιοποίησης
Ο Εικοσάλογος του Γκαίμπελς- Απόσπασμα
Αντίμετρα ετοιμάζει η Λευκορωσία
Η Συνθήκη του Σικάγο και η Λευκορωσία
Ο «αντιεθνικιστής» κ. Τσίπρας
Ο Τσαβούσογλου στην Αθήνα και ο τουρκικός στόλος στο Αιγαίο

🔴 Παρακαλούμε υποστηρίξτε την προσπάθεια μας, μέσα από τα Like στα βίντεο, της Κοινοποίησης (Share) τους και Εγγραφής (Subscribe) στο κανάλι, που συνολικά ενισχύουν την προβολή του έργο μας.

Μάθε για το ΕΠΑΜ: https://www.epamhellas.gr

Ο αγώνας είναι εκεί έξω και κανείς μας δεν περισσεύει.

1. Ενημέρωση για τη Μήνυση επί Εσχάτη Προδοσία:

https://www.epamhellas.gr/mhnysh-epi-...

2. Συνυπογράψτε τη Μήνυση:

https://bit.ly/37Txkl7

3. Συμμετοχή στο ΕΠΑΜ:

https://members.epamhellas.gr/#/

4. Διαβάστε ελεύθερη δημοσιογραφία:

https://www.xasteria.org/

5. Aκουσε το ΕΠΑΜ:

http://www.e-roi.gr/

6. Facebook του ΕΠΑΜ:

https://www.facebook.com/metopo

7. Twitter του ΕΠΑΜ:

https://twitter.com/epamhellas

Το Ε.ΠΑ.Μ. καλεί τους πολίτες κάθε πολιτικής καταβολής που αναγνωρίζουν την ανάγκη αντίστασης στην επιβληθείσα κατοχή κατά της Ελλάδας με κύριους μηχανισμούς το ευρώ, Ε.Ε, χρέος, μνημόνια και την ντόπια εναλλασσόμενη δωσιλογική διακυβέρνηση, να αγωνιστούν πλάι στο Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο.

Πιστεύουμε στην πραγματική δημοκρατία, όπως επίσης στην ανάγκη εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας στην πατρίδα μας, όπως αντανακλούν τα Πέντε Προτάγματα του Ε.ΠΑ.Μ. :

- Mη Αναγνώριση - Διαγραφή Χρέους.

- Νέο Εθνικό Νόμισμα.

- Ανατροπή Μνημονίων - Εξοδος από Ε.Ε.

- Δικαιοσύνη - Τιμωρία Ενόχων.

- Συντακτική Εθνοσυνέλευση και Νέο Δημοκρατικό Σύνταγμα.
Keywords
freedomgreeceepamkazakisunited popular front greece
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