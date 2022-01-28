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Пасека Apiary #27 Helping layering by sowing when the queen is not fertile - STRENGTHENING LEVELING Beekeeping Apiary.
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0 view • January 28, 2022
Пасека #27 Помощь отводку засевом, когда не плодная матка - УСИЛЕНИЕ ОТВОДКА Пчеловодство Пасека.
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www.Rumble.com/user/pavelbee
https://www.youtube.com/c/PavelBee/videos
https://www.bitchute.com/channel/7Egy7fd3OW4I/
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