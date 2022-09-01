Julkaistu alunperin Tokentubessa 17.2.2022

Aluksi sinulle sanottiin ettet voi saada vakavaa koronataudin muotoa etkä kuolla koronaan, jos sinut rokotetaan koronarokotteella. Sinulle on valehdeltu koronarokotteista. Täysin koronarokotteella rokotettu voi sairastua vakavasti koronaan tai kuolla koronaan sen jälkeen kun hän on saanut rokotuksen. Tällä videolla rokotteen kannattajat mm. terveysviranomaiset ja poliitikot puhuivat itsensä pussiin, luvaten asioita rokotteesta, jotka osoittautuivat valheiksi.