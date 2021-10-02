Ķvällens galenskap 211002

1. Många har reagerat på hur de medborgerliga fri- och rättigheterna i Sverige kraftigt begränsats eller helt monterats ned med hänvisning till covid-pandemin. Nu vill regeringen skaffa sig mer permanenta möjligheter att runda riksdagen och styra landet med dekret om den anser att det ”råder kris” eller ”extraordinärt tillstånd”.2. Youtube: En miljon videoklipp om covid-19 raderade. Vid sidan av covid-relaterade videor bekräftar man även att man tagit bort tusentals ”felaktiga” klipp angående det amerikanska presidentvalet 2020, varav 77 procent procent av dessa ska ha tagits bort redan före de hunnit nå 100 tittare.3. I vinter riskerar elpriserna att bli de ”dyraste någonsin”, varnar Vattenfall. Bakom de höga priserna på el ligger brist på regn i vattenkraftsområdet i norra Sverige och höga elpriser i Europa.4. Miljöpartiets ekonomisk-politiske taleskvinna och gruppledare i riksdagen Karolina Skog tycker att folk ska köpa sig en elbil istället för att klaga på bensin- och dieselpriserna. Nu får hon kritik för uttalandet, eftersom elbilar kostar runt en halv miljon kronor.5. VACCINKRISEN. Officiella byrån för nationell statistik (Official Office for National Statistics) i England har oavsiktligt avslöjat att 30 305 människor har dött inom 21 dagar efter att ha fått ett Covid-19-vaccin i England under de första sex månaderna av 2021.6. Sverige lider av skadliga juridiska och kriminologiska vänsteridéer som tar avstånd från den västerländska naturrättsliga traditionen som rättsstater historiskt har grundats i. Det är en förklaring till att Sverige inte klarar att möta och motverka det våld som plågar Sverige i högre grad än andra länder. Det är dags att återvända till beprövad och fungerande rättsskipning.7. Samtidigt som många asyl- och bidragsinvandrare kommer till landet, är det många svenskar som flyttar utomlands, vilket enligt Gunnar Sandlin också är en oroväckande utveckling. Det finns ingen som driver den här frågan. Detta är något man borde "visselblåsa" om. Vill svenskarna ha det så här? Vill ni bli en minoritet i ert eget land?