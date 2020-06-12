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DOSSIER 5G - Explications - Analyses - Tests - Nicolas Negri
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19 views • June 12, 2020
Import YT 12 juin 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=cCNpC_oeeIs
Chaîne YT Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
Voici la première de mes émissions consacrée à la 5G. Prenez le temps de regarder cette vidéo car elle va vous expliquer, outre la 5G, mais aussi la 2G, 3G, 4G, Wifi, Bluetooth, l'électricité, les radars. Vous allez entendre le son des ondes, comment elles se propagent, et l'incident sur le vivant. Mon invité est un expert.
Sources :
La Chaîne de Nicolas :
https://www.youtube.com/channel/UCzRozLi2ojxDMGvbKNfBmRQ
https://livre.fnac.com/a2230573/Jean-Claude-Albaret-Halte-aux-effets-electromagnetiques-comprendre-et-eviter-leurs-impacts-sur-notre-sante
https://www.antennesmobiles.fr/
https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/2.2627403583819747/48.8570177208917
https://www.criirem.org/wp-content/uploads/2015/11/bioinitiative_vf-3.pdf
https://bioinitiative.org/table-of-contents/
Scientifique " ITZHAK BENTOV " démontrant que pour deux donné la fréquences la plus basse se cale inévitablement sur la fréquences plus hautes (défaillance du coeur , cerveau etc)
https://www.fnac.com/ia1862263/Itzhak-Bentov
Chaîne YT Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
Voici la première de mes émissions consacrée à la 5G. Prenez le temps de regarder cette vidéo car elle va vous expliquer, outre la 5G, mais aussi la 2G, 3G, 4G, Wifi, Bluetooth, l'électricité, les radars. Vous allez entendre le son des ondes, comment elles se propagent, et l'incident sur le vivant. Mon invité est un expert.
Sources :
La Chaîne de Nicolas :
https://www.youtube.com/channel/UCzRozLi2ojxDMGvbKNfBmRQ
https://livre.fnac.com/a2230573/Jean-Claude-Albaret-Halte-aux-effets-electromagnetiques-comprendre-et-eviter-leurs-impacts-sur-notre-sante
https://www.antennesmobiles.fr/
https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/2.2627403583819747/48.8570177208917
https://www.criirem.org/wp-content/uploads/2015/11/bioinitiative_vf-3.pdf
https://bioinitiative.org/table-of-contents/
Scientifique " ITZHAK BENTOV " démontrant que pour deux donné la fréquences la plus basse se cale inévitablement sur la fréquences plus hautes (défaillance du coeur , cerveau etc)
https://www.fnac.com/ia1862263/Itzhak-Bentov
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