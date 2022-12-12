«Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Виктория ПреобРАженская. Часть 60

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Да Будет Свет!
Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 60. Читает Автор. https://youtu.be/6ySyoBSZWtA
Список вопросов.
00:00 — Вступление.
00:33 — Вопрос о вреде и пользе растений и плодов.
02:47 — В Золотом Веке каждый, наконец, воплотит свой изначальный потенциал? Или так же будет «публика», и будут «звёзды»?
04:04 — Что означает «запечатлённость» в словах из апокрифа «Троевидная Протенойя»?
05:31 — Как не путать душу человека с его делами? Как достичь безусловной Любви?
06:55 — Чем по своей сути отличаются демоны от не демонов?
07:26 — Что означают такие Слова в СтихоТварении и одноимённой Песне «Картина Неба»?
08:15 — Раз на звёздных системах Ориона и Сириуса некоторые планеты были раньше захвачены тёмными, это также были рептилоиды?
08:40 — Где-то встречал понятие, что у совсем неизправимых личностей в конце их существования в сотварённом мире произходит «разобщение принципов». Имеется в виду разноматериальных структур? Это то, что в «Откровении» называется «смерть вторая»?
09:12 — Чем определилось, что именно «1/3 ангелов» пали?
09:45 — Когда встретим любимого человека, будет принята вторая женская половинка, и когда вместе образуем гармонию?
10:37 — Что означает то, что названо «Изкупление от Земли»?
10:58 — Матерь Мира! В Твоём СтихоТварении «Падшему апостолу» упоминается выражение: «октава с нуля…». Это обретение индивидуальности заново, совсем новое существование, повторение эволюции «с нуля»?
12:20 — Почему делаются глупости иногда, казалось бы, неглупыми людьми?
13:16 — Есть слова, что «небесное царство силою берётся, и прилагающие усилие возхищают его». Которое усилие сейчас важнее всего?
Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2022 гг.») https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-60
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда, Действительный член Руського Физического Общества. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj )).
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