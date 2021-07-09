© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
** GLOBALIST GOVERNMENT BIOWEAPON MANDATES ARE HERE ** - ‘Has The Line Been Drawn In The Sand?’ – Tucker – 08/July/2021
Follow
5
Share
Report
700 views • July 09, 2021
** HYPER AGGRESSIVE VACCINE PRESSURE CAMPAIGN UNDERWAY
- Tucker Carlson tonight – 08/July/2021
**MOST OBVIOUS OBSERVATION OF ALL: FORCE WORKS
** MOST U.S. ADULTS HAVE ALREADY HAD THE VACCINE
** BIDEN HEALTH OFFICIAL’S VACCINE THREAT
** RIGHT-WING HITS BIDEN ON “DOOR-TO-DOOR” VACCINE ECUCATION EFFORTS
** BIDEN’S CHIEF TO CRITICS: IT’S “OUR BUSINESS” TO KNOW WHO’S VACCINTATED
** BIDEN HEALTH OFFICIAL: NO MORE FREEDOM FOR YOU
** FAUCI HAS HAD ENOUGH OF MEDICAL PRIVACY
** FAUCI: REPUBLICANS AGAINST PUBLIC HEALTH
** WE’VE BEEN DOWN THIS ROAD BEFORE
** CNN ANCHOR BEGS WH TO MAKE VACCINE MANDATORY
** TAYLOR GREENE MAKES NEW NAZI-ERA COMPARISON OVER VACCINES
** BIDEN PROPOSES “DOOR-TO-DOOR” INITIATIVES TO VACCINATE AMERICANS
** PENTAGON CONSIDERING FORCED VACCINE FOR SOLDIERS
** FORCED VACCINATIONS CAN BE VERY PROBLEMATIC
** GOP’S MASSIE BLASTED FOR CLAIMING MILITARY WILL “QUIT” IF VACCINE FORCED
** HYPER AGGRESSIVE PRESSURE CAMPAIGN UNDERWAY
** DEM OFFICIALS WANT TO “OUT” THE UNVACCINATED
** BIDEN’S HEALTH SECRETARY: IT’S ABSOLUTELY OUR BUSINESS TO KNOW YOUR VACCINATION STATUS
- Tucker Carlson tonight – 08/July/2021
**MOST OBVIOUS OBSERVATION OF ALL: FORCE WORKS
** MOST U.S. ADULTS HAVE ALREADY HAD THE VACCINE
** BIDEN HEALTH OFFICIAL’S VACCINE THREAT
** RIGHT-WING HITS BIDEN ON “DOOR-TO-DOOR” VACCINE ECUCATION EFFORTS
** BIDEN’S CHIEF TO CRITICS: IT’S “OUR BUSINESS” TO KNOW WHO’S VACCINTATED
** BIDEN HEALTH OFFICIAL: NO MORE FREEDOM FOR YOU
** FAUCI HAS HAD ENOUGH OF MEDICAL PRIVACY
** FAUCI: REPUBLICANS AGAINST PUBLIC HEALTH
** WE’VE BEEN DOWN THIS ROAD BEFORE
** CNN ANCHOR BEGS WH TO MAKE VACCINE MANDATORY
** TAYLOR GREENE MAKES NEW NAZI-ERA COMPARISON OVER VACCINES
** BIDEN PROPOSES “DOOR-TO-DOOR” INITIATIVES TO VACCINATE AMERICANS
** PENTAGON CONSIDERING FORCED VACCINE FOR SOLDIERS
** FORCED VACCINATIONS CAN BE VERY PROBLEMATIC
** GOP’S MASSIE BLASTED FOR CLAIMING MILITARY WILL “QUIT” IF VACCINE FORCED
** HYPER AGGRESSIVE PRESSURE CAMPAIGN UNDERWAY
** DEM OFFICIALS WANT TO “OUT” THE UNVACCINATED
** BIDEN’S HEALTH SECRETARY: IT’S ABSOLUTELY OUR BUSINESS TO KNOW YOUR VACCINATION STATUS
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.