Kvällens galenskap 211006

1. För att möta de industrisatsningar som görs i norra Sverige, och försäkra att dessa inte drabbas av elbrist, vill Sverigedemokraterna bygga kärnkraftverk i Norrbotten. På en pressträff på tisdagen uppgav partiet att man inte anser att sol- och vindkraften kommer kunna möta behovet av elenergi som förväntas komma med de stora industrisatsningarna.2. Minst 3 000 pedofila präster och kyrkanställda har verkat inom den katolska kyrkan i Frankrike sedan 1950-talet avslöjar en ny rapport. De har där, utan att hindras av kyrkan, kunnat utsätta så många som 330 000 offer, nära nog samtliga unga pojkar, för otaliga sexuella övergrepp och våldtäkter.3. Läraren Selma Gamaleldin fick välja mellan att kalla en pojke för ”hen” eller att förlora sitt jobb. Hon följde sitt samvete och valde det senare. Nu berättar hon öppet om sin egen könsdysfori – att hon har känt sig som en man under en stor del av livet – samt om sin abort och vägen till kristendomen.4. Folkhälsomyndigheten har beslutat att tillsvidare stoppa användningen av Modernas coronavaccin för alla som är födda 1991, rapporterar Sveriges Radio. Detta efter tecken på ökad risk för biverkningar som inflammation på hjärtmuskel eller hjärtsäck.5. Danmarks tidigare invandringsminister Inger Støjberg lägger tillsammans med Dansk Folkeparti ut sex punkter för att bli av med belastande invandring till Danmark. Støjberg är tidigare vice partiledare för borgerliga Venstre och sitter numera som politisk vilde i Folketinget.6. Matti och Katti avsnitt 41. Lars Vilks dog i samband med vad media inledningsvis kallar en olycka. Mannen som haft dödshot på sig under en lång tid. Är det en slump? Samtidigt firas givetvis döden av odemokratiska krafter.