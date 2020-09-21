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Dictature sanitaire : le germe de la guerre civile ? P-Y Rougeyron - Politique & Eco n°268 - TVL
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10 views • September 21, 2020
21 sept. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=2vYrH4Oi_po&;feature=emb_logo
Chaîne officielle TVLibertés : https://www.youtube.com/channel/UCyamXi0qEQJghCjJbj__aWQ
Jusqu'à quand aurons-nous encore le choix de la souveraineté avant ce que beaucoup redoutent : une guerre civile ? Alors que le gouvernement s'enferme dans une sorte de "bouffée délirante" dans sa gestion de la crise sanitaire, l'ensauvagement de la société continue sur sa lancée. Invité de "Politique & Eco", Pierre-Yves Rougeyron, juriste, fondateur du Cercle Aristote et directeur de la revue Perspectives Libres, dénonce les dérives d'un pouvoir à l'agonie. Il l'affirme sans ciller :"Emmanuel Macron s'est servi de cette crise pour discipliner des populations en maintenant les fondamentaux de la société ouverte qui sont son obsession". Une société ouverte qui ne nous a ni sauvé de la crise financière, ni de la délinquance, ni du covid-19. Un cocktail bientôt explosif ?
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