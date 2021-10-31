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Пустые и полные сосуды. О наполнении Святым Духом. Времени остаётся мало!
Neba Luch
Neba Luch
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606 views • October 31, 2021
Господь положил на сердце поделиться этим, потому что времени осталось мало. О пустых и полных сосудах. Что говорит Библия о наполнении Святым Духом. Почему с весны 2020 г. мы забрали детей из школы.

Мои видео на Mail.ru https://my.mail.ru/bk/arli/video/_myvideo/
Мой канал в Телеграме https://t.me/luchneba
Мой канал в Бастионе: https://bastyon.com/luch_neba

Ccылки на материалы Лиланда Джонса (Leeland Jones), с которым меня Господь познакомил через два сна ДО того, как вывел на его ютуб-канал

Его каналы на YouTube, Vimeo и Bitchute
https://www.youtube.com/channel/UCDmVnFwzPMa8w2JhQaPfe9w
https://vimeo.com/user156722907
https://www.bitchute.com/channel/XBfEaPK8p5Cp/

Сайт с его бесплатными материалами: https://leelandjones.com/
Схемы с календарями Лиланда: https://drive.google.com/drive/folders/10PyTdVzyUI8WeclwjfMwaNAsGwLDaFgz

Ccылки на материалы Лиланда Джонса, с которым меня Господь познакомил через два сна ДО того, как вывел на его ютуб-канал https://www.youtube.com/watch?v=RX9vjv2evGY&;list=PLXqaGD7sX9ga0QD1Zvik665gC98BKL9Q6&index=1
blog https://dontspeaknews.com/leeland-jones-videos-and-blog/
Bitchute https://www.bitchute.com/channel/XBfEaPK8p5Cp/
Odysee https://odysee.com/@leelandj:b

Плейлист с христианскими песнями Симона Корольского:
https://www.youtube.com/watch?v=cOFSk-AdRrI&;list=RDMM&index=19

Ещё хочу посоветовать замечательного музыканта, который посвятил своё творчество Иисусу Христу:

Канал с песнями Валерия Коропа: https://www.youtube.com/channel/UCppYHkzfVtSS_iTFXsRwBOg

Плейлист с песнями Валерия Коропа, Альбом Струны Давида:
https://www.youtube.com/watch?v=hp3pWBQyULc&;;t=2733s

Мои самые любимые из его песен:
Валерий Короп "В Твоём святом присутствии" https://www.youtube.com/watch?v=iEVvqztCBAg
"Велики и чудны дела Твои"
https://www.youtube.com/watch?v=x18vXSkbLi4
https://www.youtube.com/watch?v=czLzDp6GqcY
Валерий Короп "Святый Бог" https://www.youtube.com/watch?v=nFlJYVROgR0
Валерий Короп "Поднимите руки" https://www.youtube.com/watch?v=fLiJ5N-aRqE
Валерий Короп "Во Христе одна семья" https://www.youtube.com/watch?v=HZV8OTqQtOI

Cтраничка в Контакте с видезаписями Валерия Коропа https://vk.com/club8280251

Ссылка на плейлист с моими христианскими песнями:
https://www.brighteon.com/watch/0a9df8af-7495-4060-9d45-78fddc5e93b0?index=1
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