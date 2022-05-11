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ΑΠΕΙΛΕΙ! ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΑΣΚΟΦΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΞΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ WWW.ΕΛΕΥΘΕΡΗΒΟΥΛΗΣΗ.GR
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3 views • May 11, 2022
ΑΠΕΙΛΕΙ! ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΑΣΚΟΦΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΞΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ WWW.ΕΛΕΥΘΕΡΗΒΟΥΛΗΣΗ.GR https://ugetube.com/watch/94AaXANJXoiBRXD , https://rumble.com/v14b8f1-oaed.gr-genocide-organization.html . SOURCES-ΠΗΓΕΣ: SOURCES-ΠΗΓΕΣ: http://alturl.com/jqway (SHORT URL OF USA Medalerts Org Vaers FOR COVID-19 VACCINE ALERT CASES), https://healthimpactnews.com/2022/43000-deaths-4-million-injuries-following-covid-19-vaccines-in-european-european-database-of-adverse-reactions .
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
«Eις τo όνoμα της Aγίας και Oμooυσίoυ και Aδιαιρέτoυ Tριάδoς»
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3: «Η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη».
Νόμος 3418/2005: Άρθρο 12, παράγραφος 1: «Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ασθενή».
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΛΥΣΣΑΣΜΕΝΑ ΧΑΦΙΕΔΟΚΟΜΜΑΤΟΣΚΥΛΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΟΓΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΦΙΛΑΝΕ ΚΑΤΟΥΡΗΜΕΝΕΣ ΜΑΣΟΝΙΚΕΣ ΠΟΔΙΤΣΕΣ... ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΘΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΟΥΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΛΥΠΟΥΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙ ΨΥΧΑΝΩΜΑΛΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΙ…
OAED.GR GENOCIDE ORGANIZATION
Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΚΑΙ Η ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΛΛΕΙΨΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (Το άρθρο βασίστηκε σε έρευνα και ρεπορτάζ από την οδύσσεια ενός ανέργου) http://www.freevolition.gr/oaed.htm .
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20220206223816/http://www.freevolition.gr/ και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition . https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://www.hellascosmos.com/profile-406 , https://togethergreece.com/freevolition.gr .
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
«Eις τo όνoμα της Aγίας και Oμooυσίoυ και Aδιαιρέτoυ Tριάδoς»
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3: «Η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη».
Νόμος 3418/2005: Άρθρο 12, παράγραφος 1: «Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ασθενή».
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΛΥΣΣΑΣΜΕΝΑ ΧΑΦΙΕΔΟΚΟΜΜΑΤΟΣΚΥΛΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΟΓΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΦΙΛΑΝΕ ΚΑΤΟΥΡΗΜΕΝΕΣ ΜΑΣΟΝΙΚΕΣ ΠΟΔΙΤΣΕΣ... ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΘΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΟΥΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΛΥΠΟΥΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙ ΨΥΧΑΝΩΜΑΛΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΙ…
OAED.GR GENOCIDE ORGANIZATION
Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΚΑΙ Η ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΛΛΕΙΨΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (Το άρθρο βασίστηκε σε έρευνα και ρεπορτάζ από την οδύσσεια ενός ανέργου) http://www.freevolition.gr/oaed.htm .
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20220206223816/http://www.freevolition.gr/ και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition . https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://www.hellascosmos.com/profile-406 , https://togethergreece.com/freevolition.gr .
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