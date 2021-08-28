Feest met Darkraver bij vriendje van staatsgek Youri!

Staatsgek Youri Plate was gisteren op een feestje met 'allemaal lekkere wijven' die in feite allemaal inmiddels zijn dochters kunnen zijn, nu maar hopen dat hij daar met zijn handjes vanaf gebleven is, hij zei wel dat hij ging 'scoren', laten we hopen dat het grootspraak was want je moet er toch niet aan denken dat zo'n man op leeftijd aan al die jonge meisjes zit? Daarbij, wat zal vriendinnetje Pauola daar dan niet van vinden?

Een goede vrind van gekkie Youri gaf een feestje voor zijn dochter die 18 jaar werd, speciaal voor deze gelegenheid huurde de trotse vader een paar DJ's in, waaronder DJ Darkraver en gaf de kinderen ook lachgas. Wat een voorbeeldvader is die Flip!

Darkraver zoog gezellig mee en had ook schijt aan alle maatregelen, Corona? Nooit van gehoord joh, lekker centjes verdienen in een prutstent, tenslotte is meneertje DJ al zeker 20 jaar over zijn hoogtepunt, als die er al was, en moet hij het nu hebben van verjaardagsfeestjes van foute vaders die ooit in een ver verleden waarschijnlijk nog pilletjes hebben staan slikken bij zijn optredens.