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Portalai - Portals by Above is Below
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5465 views • October 30, 2020
Keletas komentarų, esančių po originaliu vaizdo įrašu (Youtube kanalas Above is Below) vaizdžiai ir aiškiai apibudina filmo žinutę:
„Nuostabus darbas į kurį sudėtos ištraukos iš daugybės filmų. Iš tikrųjų, jokių komentarų čia nereikia. Tiesiog numetu mintį, kuri man kilo vakar. Visas siaubo filmų žanras ir visi jo kūriniai kyla tik iš minčių sukrėtimo „MKultra“ programose. Visi tie filmai pasakoja istorijas nutinkančias demoniškuose ir traumuotuose protuose. Dešimtmečiais karta iš kartos stebėdami tuos kūrinius, mes, tikri žmonės, susirgome psichinėmis ligomis ir nukrypimais, kokių niekada anksčiau neturėjome. Su šiuo nepaprastai keistu vidiniu gyvenimu, kuriame pilna juodosios magijos, keistų įpročių, elgesio, keistų subkultūrų kūrimo... Veidrodis turėtų būti tam tikras ritualas, kuriuo dalijasi visos „MKultra“ aukos, ir joms veidrodis turi tam tikrą reikšmę“
„Tavo mobilusis telefonas yra veidrodis“
„ Jie jau seniai mums rodė tiesas savo filmuose/ romanuose/ komiksuose/ teatre (vaidinimuose). Atspindžiai/ vanduo/ veidrodžiai ir žmonijos energija yra būtini norint atidaryti portalus/ vartus puolusiems angelams/ velniams/ demonams. Kad jie galėtų patekti į Žemę“
Portals by Above is Below
https://www.youtube.com/watch?v=uRAWI2HF3Fg&;feature=youtu.be
Clips 1-7 The 10th Kingdom
https://www.youtube.com/watch?v=jCPoz...
Clip 8, 18 Coraline
Clip 9,10 Black Swan
Clip 11, 14, 15, 20, 22, 26 Mirrors
Clip 12, 24, 32 The Skelton Key
Clip 13, 29 The Craft 1996
Clip 16 Contantine 2005
Clip 17 Alice In Wonderland 1985
https://www.youtube.com/watch?v=AnRAj...
Clip 19, 23 Mirror, Mirror 1990
https://www.youtube.com/watch?v=wstBM...
Clip 21 Cristiano Ronaldo for Nike
Clip 23, 30 Mirrors 1978
https://www.youtube.com/watch?v=fVEI9...
Clip 25, 27 Mirrormask 2005
Clip 28 The Matrix 1999
Clip 31 Hva faen, Speil- (Psychedelic hallucinations in mirror)
Clip 34 Demons 2 (1986)
Clip 35 Oculus
End clip The Broken 2008
Author - Above is Below
„Nuostabus darbas į kurį sudėtos ištraukos iš daugybės filmų. Iš tikrųjų, jokių komentarų čia nereikia. Tiesiog numetu mintį, kuri man kilo vakar. Visas siaubo filmų žanras ir visi jo kūriniai kyla tik iš minčių sukrėtimo „MKultra“ programose. Visi tie filmai pasakoja istorijas nutinkančias demoniškuose ir traumuotuose protuose. Dešimtmečiais karta iš kartos stebėdami tuos kūrinius, mes, tikri žmonės, susirgome psichinėmis ligomis ir nukrypimais, kokių niekada anksčiau neturėjome. Su šiuo nepaprastai keistu vidiniu gyvenimu, kuriame pilna juodosios magijos, keistų įpročių, elgesio, keistų subkultūrų kūrimo... Veidrodis turėtų būti tam tikras ritualas, kuriuo dalijasi visos „MKultra“ aukos, ir joms veidrodis turi tam tikrą reikšmę“
„Tavo mobilusis telefonas yra veidrodis“
„ Jie jau seniai mums rodė tiesas savo filmuose/ romanuose/ komiksuose/ teatre (vaidinimuose). Atspindžiai/ vanduo/ veidrodžiai ir žmonijos energija yra būtini norint atidaryti portalus/ vartus puolusiems angelams/ velniams/ demonams. Kad jie galėtų patekti į Žemę“
Portals by Above is Below
https://www.youtube.com/watch?v=uRAWI2HF3Fg&;feature=youtu.be
Clips 1-7 The 10th Kingdom
https://www.youtube.com/watch?v=jCPoz...
Clip 8, 18 Coraline
Clip 9,10 Black Swan
Clip 11, 14, 15, 20, 22, 26 Mirrors
Clip 12, 24, 32 The Skelton Key
Clip 13, 29 The Craft 1996
Clip 16 Contantine 2005
Clip 17 Alice In Wonderland 1985
https://www.youtube.com/watch?v=AnRAj...
Clip 19, 23 Mirror, Mirror 1990
https://www.youtube.com/watch?v=wstBM...
Clip 21 Cristiano Ronaldo for Nike
Clip 23, 30 Mirrors 1978
https://www.youtube.com/watch?v=fVEI9...
Clip 25, 27 Mirrormask 2005
Clip 28 The Matrix 1999
Clip 31 Hva faen, Speil- (Psychedelic hallucinations in mirror)
Clip 34 Demons 2 (1986)
Clip 35 Oculus
End clip The Broken 2008
Author - Above is Below
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