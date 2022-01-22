BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

LIVE de Jim Le Veilleur avec Jean-Jacques Crèvecoeur et Chloé F. - 10.01.22
luciole
luciole
1084 followers
Follow
0
Share
Report
94 views • January 22, 2022
10 janvier 2022 : https://odysee.com/@Chloe_F:b/LIVE_Jim_Le_Veilleur_Jean-Jacques_Crevecoeur_10.01.22:4
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:b
@Chloe_F

Description d'origine Chloé :

👉 Pour voir l'émission ailleurs :
• YouTube de Jim : https://www.youtube.com/watch?v=00iF6n1NDHI

• DLive de Jim : https://dlive.tv/jimleveilleur

• Odysee de Jim : https://odysee.com/@JIMLEVEILLEUR:9/LIVE-AVEC-CHLOE-FRAMMERY-ET-JEAN-JACQUES-CREVECOEUR-A-20H-:0
■ Sources Chloé :
• Des nano-circuits dans les "vaccins" ?
https://odysee.com/@Chloe_F:b/Nano-circuits_dans_les_vaccins_anti_covid:b
• France - 741 effets indésirables sur femmes enceintes & bébés au 3.12.21
(Rapport n°8)
Ouvrir le dernier dossier :
https://ansm.sante.fr/dossiers-thematiques/covid-19-suivi-hebdomadaire-des-cas-deffets-indesirables-des-vaccins
• Suisse - 17.12.21
14 millions de doses en plus pour 2022. Ce qui fait 80 millions de doses en Suisse.
= 9,3 doses par Suisse
https://www.20min.ch/fr/story/quelles-decisions-pour-noel-reponses-a-15h30-827711183846
• UE - Commande de 4,4 milliards de doses = 10 doses par habitant
https://www.wikistrike.com/2021/12/covid-l-union-europeenne-commande-4-4-milliards-de-doses-10-pour-chaque-habitant.html
• DARPA : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Defense_Advanced_Research_Projects_Agency
• Attali prédit une révolution avant 2022 (vidéo du 17.04.2016) https://www.youtube.com/watch?v=pcd13OPdTXs
• Belgique - 28.12.21
Le Conseil d’État suspend l’obligation de fermeture du secteur culturel imposée le 22 décembre, après la mobilisation citoyenne du 26.12 et le refus d'obtempérer des bourgmestres & de la ministre de la culture.
https://www.7sur7.be/belgique/le-conseil-d-etat-suspend-la-fermeture-des-salles-de-theatres-pas-des-cinemas-un-moment-historique~a84b0d62/
• Prévisions Deagel de populations des pays pour 2025 : https://web.archive.org/web/20200824093138/https://www.deagel.com/forecast
• Kary Mullis, inventeur de la PCR, déclare que le test PCR ne détecte pas les virus.
https://odysee.com/@ThoughtfulChrysalis:0/kary-mullis-on-the-pcr-test:c
• Fin de l'autorisation du test PCR par le CDC le 31.12.21. https://www.cdc.gov/csels/dls/locs/2021/07-21-2021-lab-alert-Changes_CDC_RT-PCR_SARS-CoV-2_Testing_1.html
• Du graphène dans les eaux gazeuses.
https://odysee.com/@Brunau:4/graph%C3%A8ne_dans_eau_gazeuse:3
• L'expérience interdite (détection bluetooth des injectés) - HOLD ON : https://crowdbunker.com/v/frlM4D1haF
• La championne suisse du marathon, vaccinée, Fabienne Schlumpf victime d’une myocardite. https://www.ski-nordique.net/fabienne-schlumpf-souffre-dune-myocardite.6483484-72348.html
• Contact du biologiste dont j'ai parlé :
Mail : [email protected]
Site : http://www.vaccin-abus.org
• Cette année, le temps froid d'hiver aura comme effet des CRISES CARDIAQUES et des CAILLOTS SANGUINS.
https://www.thesun.co.uk/health/16862556/cold-weather-affect-body/
• Les trouble cardiaques des bébés injectés, ce sera à cause du "réchauffement climatique"..
https://edition.cnn.com/2019/01/30/health/climate-change-congenital-heart-defects-study/index.html
• Les 8 critères de Biderman appliqués au Covid19 : http://gerardscheller.ch/Presentation_IEQ57_8_crite‌res_Biderman.pdf
• «Le PDG de Ringier Marc Walder a contraint toutes les rédactions des médias Ringier à travers le monde à suivre le discours gouvernemental»
L'article (en Allemand):
https://www.nebelspalter.ch/geheimes-video-zeigt-ceo-marc-walder-zwang-alle-redaktionen-der-ringier-medien-weltweit-auf-regierungskurs?fbclid=IwAR2I-V3ldi7mukEJQh6nwerh5VNP2aFBr17x7o3bivmZxU2MNFbm8kQ9o_o
• Camps de concentration en allemagne pour récalcitrants covid https://fr.sputniknews.com/europe/202101161045081736-une-region-allemande-envisage-douvrir-une-prison-corona-pour-les-contrevenants-a-la-quarantaine/
• UE - 2.01.22 : 36 267 DÉCÈS
https://www.adrreports.eu/fr/disclaimer.html
• France - 18.11.21 : 1517 DÉCÈS
Source : ANSM
Ouvrir le dossier de chaque 💉 :
https://ansm.sante.fr/dossiers-thematiques/covid-19-suivi-hebdomadaire-des-cas-deffets-indesirables-des-vaccins
• Suisse - 17.12.21 : 178 DÉCÈS
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-covid-19/covid-19-vaccines-safety-update-10.html
• Décès "Covid" en fonction du statut vaccinal
https://www.covid19.admin.ch/fr/vaccination/status?indicator=death&;vaccStatusAgeRange=20-29
• "Jusqu’à 86% des emplois dans les restaurants, 75% des emplois dans les commerces de détails et 59% des emplois dans le secteur du divertissement pourraient être automatisés d’ici à 2035." (p.129)
COVID19:The Great Reset
http://gerardscheller.ch/schwab2020fr.pdf
• Qu'y a-t-il dans les "vaccins" COVID ? Etude du Dr Robert O. Young 20.08.21
(Info en QuestionS #64)
https://odysee.com/@Chloe_F:b/Vaccins_Covid_Analyse_Robert_O_Young:1
• 8 morts lors d’un concert de Travis Scott - 8.11.21
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/11/08/huit-morts-lors-d-un-concert-de-travis-scott-ses-precedentes-condamnations-pour-des-faits-similaires
Keywords
genocideresistancemanipulationvaccincovidmasqueseveileffets secondairesgrand reveiltoxicitedecespharmacovigilance
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Grassroots resistance blocks $68 billion in AI data center projects during second quarter

Grassroots resistance blocks $68 billion in AI data center projects during second quarter

Willow Tohi
The Final Chapter for Humanity is Now In Play: Why the Globalists Think They No Longer Need Us

The Final Chapter for Humanity is Now In Play: Why the Globalists Think They No Longer Need Us

Mike Adams
Trump Gets AI Right: Don&#8217;t Let Anthropic Regulate Away Its Competition

Trump Gets AI Right: Don’t Let Anthropic Regulate Away Its Competition

Mike Adams
Macron fires back at Trump over AI map claiming French islands as U.S. territory

Macron fires back at Trump over AI map claiming French islands as U.S. territory

Cassie B.
Pentagon Database Omits Two U.S. Service Member Deaths in Middle East, Report Says

Pentagon Database Omits Two U.S. Service Member Deaths in Middle East, Report Says

Garrison Vance
Trump Announces Greenland Security Agreement With Denmark; Text Not Released

Trump Announces Greenland Security Agreement With Denmark; Text Not Released

Belle Carter
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy