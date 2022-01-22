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LIVE de Jim Le Veilleur avec Jean-Jacques Crèvecoeur et Chloé F. - 10.01.22
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94 views • January 22, 2022
10 janvier 2022 : https://odysee.com/@Chloe_F:b/LIVE_Jim_Le_Veilleur_Jean-Jacques_Crevecoeur_10.01.22:4
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:b
@Chloe_F
Description d'origine Chloé :
👉 Pour voir l'émission ailleurs :
• YouTube de Jim : https://www.youtube.com/watch?v=00iF6n1NDHI
• DLive de Jim : https://dlive.tv/jimleveilleur
• Odysee de Jim : https://odysee.com/@JIMLEVEILLEUR:9/LIVE-AVEC-CHLOE-FRAMMERY-ET-JEAN-JACQUES-CREVECOEUR-A-20H-:0
■ Sources Chloé :
• Des nano-circuits dans les "vaccins" ?
https://odysee.com/@Chloe_F:b/Nano-circuits_dans_les_vaccins_anti_covid:b
• France - 741 effets indésirables sur femmes enceintes & bébés au 3.12.21
(Rapport n°8)
Ouvrir le dernier dossier :
https://ansm.sante.fr/dossiers-thematiques/covid-19-suivi-hebdomadaire-des-cas-deffets-indesirables-des-vaccins
• Suisse - 17.12.21
14 millions de doses en plus pour 2022. Ce qui fait 80 millions de doses en Suisse.
= 9,3 doses par Suisse
https://www.20min.ch/fr/story/quelles-decisions-pour-noel-reponses-a-15h30-827711183846
• UE - Commande de 4,4 milliards de doses = 10 doses par habitant
https://www.wikistrike.com/2021/12/covid-l-union-europeenne-commande-4-4-milliards-de-doses-10-pour-chaque-habitant.html
• DARPA : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Defense_Advanced_Research_Projects_Agency
• Attali prédit une révolution avant 2022 (vidéo du 17.04.2016) https://www.youtube.com/watch?v=pcd13OPdTXs
• Belgique - 28.12.21
Le Conseil d’État suspend l’obligation de fermeture du secteur culturel imposée le 22 décembre, après la mobilisation citoyenne du 26.12 et le refus d'obtempérer des bourgmestres & de la ministre de la culture.
https://www.7sur7.be/belgique/le-conseil-d-etat-suspend-la-fermeture-des-salles-de-theatres-pas-des-cinemas-un-moment-historique~a84b0d62/
• Prévisions Deagel de populations des pays pour 2025 : https://web.archive.org/web/20200824093138/https://www.deagel.com/forecast
• Kary Mullis, inventeur de la PCR, déclare que le test PCR ne détecte pas les virus.
https://odysee.com/@ThoughtfulChrysalis:0/kary-mullis-on-the-pcr-test:c
• Fin de l'autorisation du test PCR par le CDC le 31.12.21. https://www.cdc.gov/csels/dls/locs/2021/07-21-2021-lab-alert-Changes_CDC_RT-PCR_SARS-CoV-2_Testing_1.html
• Du graphène dans les eaux gazeuses.
https://odysee.com/@Brunau:4/graph%C3%A8ne_dans_eau_gazeuse:3
• L'expérience interdite (détection bluetooth des injectés) - HOLD ON : https://crowdbunker.com/v/frlM4D1haF
• La championne suisse du marathon, vaccinée, Fabienne Schlumpf victime d’une myocardite. https://www.ski-nordique.net/fabienne-schlumpf-souffre-dune-myocardite.6483484-72348.html
• Contact du biologiste dont j'ai parlé :
Mail : [email protected]
Site : http://www.vaccin-abus.org
• Cette année, le temps froid d'hiver aura comme effet des CRISES CARDIAQUES et des CAILLOTS SANGUINS.
https://www.thesun.co.uk/health/16862556/cold-weather-affect-body/
• Les trouble cardiaques des bébés injectés, ce sera à cause du "réchauffement climatique"..
https://edition.cnn.com/2019/01/30/health/climate-change-congenital-heart-defects-study/index.html
• Les 8 critères de Biderman appliqués au Covid19 : http://gerardscheller.ch/Presentation_IEQ57_8_criteres_Biderman.pdf
• «Le PDG de Ringier Marc Walder a contraint toutes les rédactions des médias Ringier à travers le monde à suivre le discours gouvernemental»
L'article (en Allemand):
https://www.nebelspalter.ch/geheimes-video-zeigt-ceo-marc-walder-zwang-alle-redaktionen-der-ringier-medien-weltweit-auf-regierungskurs?fbclid=IwAR2I-V3ldi7mukEJQh6nwerh5VNP2aFBr17x7o3bivmZxU2MNFbm8kQ9o_o
• Camps de concentration en allemagne pour récalcitrants covid https://fr.sputniknews.com/europe/202101161045081736-une-region-allemande-envisage-douvrir-une-prison-corona-pour-les-contrevenants-a-la-quarantaine/
• UE - 2.01.22 : 36 267 DÉCÈS
https://www.adrreports.eu/fr/disclaimer.html
• France - 18.11.21 : 1517 DÉCÈS
Source : ANSM
Ouvrir le dossier de chaque 💉 :
https://ansm.sante.fr/dossiers-thematiques/covid-19-suivi-hebdomadaire-des-cas-deffets-indesirables-des-vaccins
• Suisse - 17.12.21 : 178 DÉCÈS
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-covid-19/covid-19-vaccines-safety-update-10.html
• Décès "Covid" en fonction du statut vaccinal
https://www.covid19.admin.ch/fr/vaccination/status?indicator=death&;vaccStatusAgeRange=20-29
• "Jusqu’à 86% des emplois dans les restaurants, 75% des emplois dans les commerces de détails et 59% des emplois dans le secteur du divertissement pourraient être automatisés d’ici à 2035." (p.129)
COVID19:The Great Reset
http://gerardscheller.ch/schwab2020fr.pdf
• Qu'y a-t-il dans les "vaccins" COVID ? Etude du Dr Robert O. Young 20.08.21
(Info en QuestionS #64)
https://odysee.com/@Chloe_F:b/Vaccins_Covid_Analyse_Robert_O_Young:1
• 8 morts lors d’un concert de Travis Scott - 8.11.21
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/11/08/huit-morts-lors-d-un-concert-de-travis-scott-ses-precedentes-condamnations-pour-des-faits-similaires
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:b
@Chloe_F
Description d'origine Chloé :
👉 Pour voir l'émission ailleurs :
• YouTube de Jim : https://www.youtube.com/watch?v=00iF6n1NDHI
• DLive de Jim : https://dlive.tv/jimleveilleur
• Odysee de Jim : https://odysee.com/@JIMLEVEILLEUR:9/LIVE-AVEC-CHLOE-FRAMMERY-ET-JEAN-JACQUES-CREVECOEUR-A-20H-:0
■ Sources Chloé :
• Des nano-circuits dans les "vaccins" ?
https://odysee.com/@Chloe_F:b/Nano-circuits_dans_les_vaccins_anti_covid:b
• France - 741 effets indésirables sur femmes enceintes & bébés au 3.12.21
(Rapport n°8)
Ouvrir le dernier dossier :
https://ansm.sante.fr/dossiers-thematiques/covid-19-suivi-hebdomadaire-des-cas-deffets-indesirables-des-vaccins
• Suisse - 17.12.21
14 millions de doses en plus pour 2022. Ce qui fait 80 millions de doses en Suisse.
= 9,3 doses par Suisse
https://www.20min.ch/fr/story/quelles-decisions-pour-noel-reponses-a-15h30-827711183846
• UE - Commande de 4,4 milliards de doses = 10 doses par habitant
https://www.wikistrike.com/2021/12/covid-l-union-europeenne-commande-4-4-milliards-de-doses-10-pour-chaque-habitant.html
• DARPA : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Defense_Advanced_Research_Projects_Agency
• Attali prédit une révolution avant 2022 (vidéo du 17.04.2016) https://www.youtube.com/watch?v=pcd13OPdTXs
• Belgique - 28.12.21
Le Conseil d’État suspend l’obligation de fermeture du secteur culturel imposée le 22 décembre, après la mobilisation citoyenne du 26.12 et le refus d'obtempérer des bourgmestres & de la ministre de la culture.
https://www.7sur7.be/belgique/le-conseil-d-etat-suspend-la-fermeture-des-salles-de-theatres-pas-des-cinemas-un-moment-historique~a84b0d62/
• Prévisions Deagel de populations des pays pour 2025 : https://web.archive.org/web/20200824093138/https://www.deagel.com/forecast
• Kary Mullis, inventeur de la PCR, déclare que le test PCR ne détecte pas les virus.
https://odysee.com/@ThoughtfulChrysalis:0/kary-mullis-on-the-pcr-test:c
• Fin de l'autorisation du test PCR par le CDC le 31.12.21. https://www.cdc.gov/csels/dls/locs/2021/07-21-2021-lab-alert-Changes_CDC_RT-PCR_SARS-CoV-2_Testing_1.html
• Du graphène dans les eaux gazeuses.
https://odysee.com/@Brunau:4/graph%C3%A8ne_dans_eau_gazeuse:3
• L'expérience interdite (détection bluetooth des injectés) - HOLD ON : https://crowdbunker.com/v/frlM4D1haF
• La championne suisse du marathon, vaccinée, Fabienne Schlumpf victime d’une myocardite. https://www.ski-nordique.net/fabienne-schlumpf-souffre-dune-myocardite.6483484-72348.html
• Contact du biologiste dont j'ai parlé :
Mail : [email protected]
Site : http://www.vaccin-abus.org
• Cette année, le temps froid d'hiver aura comme effet des CRISES CARDIAQUES et des CAILLOTS SANGUINS.
https://www.thesun.co.uk/health/16862556/cold-weather-affect-body/
• Les trouble cardiaques des bébés injectés, ce sera à cause du "réchauffement climatique"..
https://edition.cnn.com/2019/01/30/health/climate-change-congenital-heart-defects-study/index.html
• Les 8 critères de Biderman appliqués au Covid19 : http://gerardscheller.ch/Presentation_IEQ57_8_criteres_Biderman.pdf
• «Le PDG de Ringier Marc Walder a contraint toutes les rédactions des médias Ringier à travers le monde à suivre le discours gouvernemental»
L'article (en Allemand):
https://www.nebelspalter.ch/geheimes-video-zeigt-ceo-marc-walder-zwang-alle-redaktionen-der-ringier-medien-weltweit-auf-regierungskurs?fbclid=IwAR2I-V3ldi7mukEJQh6nwerh5VNP2aFBr17x7o3bivmZxU2MNFbm8kQ9o_o
• Camps de concentration en allemagne pour récalcitrants covid https://fr.sputniknews.com/europe/202101161045081736-une-region-allemande-envisage-douvrir-une-prison-corona-pour-les-contrevenants-a-la-quarantaine/
• UE - 2.01.22 : 36 267 DÉCÈS
https://www.adrreports.eu/fr/disclaimer.html
• France - 18.11.21 : 1517 DÉCÈS
Source : ANSM
Ouvrir le dossier de chaque 💉 :
https://ansm.sante.fr/dossiers-thematiques/covid-19-suivi-hebdomadaire-des-cas-deffets-indesirables-des-vaccins
• Suisse - 17.12.21 : 178 DÉCÈS
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-covid-19/covid-19-vaccines-safety-update-10.html
• Décès "Covid" en fonction du statut vaccinal
https://www.covid19.admin.ch/fr/vaccination/status?indicator=death&;vaccStatusAgeRange=20-29
• "Jusqu’à 86% des emplois dans les restaurants, 75% des emplois dans les commerces de détails et 59% des emplois dans le secteur du divertissement pourraient être automatisés d’ici à 2035." (p.129)
COVID19:The Great Reset
http://gerardscheller.ch/schwab2020fr.pdf
• Qu'y a-t-il dans les "vaccins" COVID ? Etude du Dr Robert O. Young 20.08.21
(Info en QuestionS #64)
https://odysee.com/@Chloe_F:b/Vaccins_Covid_Analyse_Robert_O_Young:1
• 8 morts lors d’un concert de Travis Scott - 8.11.21
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/11/08/huit-morts-lors-d-un-concert-de-travis-scott-ses-precedentes-condamnations-pour-des-faits-similaires
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