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Ένας εύκολος τρόπος για να κόψεις το κάπνισμα
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175 views • January 03, 2022
Το θέμα δεν χρειάζεται ιδιαίτερη διαφήμιση ή συζήτηση.
Είναι κρίμα να θεωρείστε έξυπνοι άνθρωποι και παρ’ όλα αυτά να πληρώνετε για να καταφέρετε στο τέλος να αρρωστήσετε.
Δεν υπάρχει καμία ασθένεια που να μην επιβαρύνεται από το κάπνισμα, ενώ ένας πρόχειρος κατάλογος με τις αρρώστιες που προκαλεί είναι ο παρακάτω:
Καρκίνος του πνεύμονα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, καρδιακή νόσος, καρκίνος του στόματος, της μύτης, του λαιμού, του λάρυγγα, του οισοφάγου, του παγκρέατος, της ουροδόχου κύστης, του τραχήλου της μήτρας, του αίματος (λευχαιμία) και των νεφρών, αρτηριοσκλήρυνση, αθηρωματικές πλάκες, εγκεφαλικά, ανευρύσματα αρτηριών, διαβήτης τύπου β, σεξουαλική ανικανότητα, ρευματοειδή αρθρίτιδα, πρόωρη εμμηνόπαυση, άνοια, οπτική νευροπάθεια, καταρράκτης, εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, πνευμονική ίνωση, ψωρίαση, ασθένεια των ούλων, απώλεια των δοντιών, οστεοπόρωση, διαταραχής της κυκλοφορίας του αίματος στα μικρά αγγεία των άκρων, κλπ, κλπ, κλπ.
Και μην ακούσω την χαζή δικαιολογία ότι το τσιγάρο σας βοηθάει στο άγχος και στα προβλήματα της πρακτικής ζωής. Δεν ξέρω κανέναν που να έλυσε κάποιο πρόβλημα επειδή κάπνιζε.
Η κυκλοφορία του βίντεο έχει απαγορευθεί πλήρως στο youtube,
Είναι κρίμα να θεωρείστε έξυπνοι άνθρωποι και παρ’ όλα αυτά να πληρώνετε για να καταφέρετε στο τέλος να αρρωστήσετε.
Δεν υπάρχει καμία ασθένεια που να μην επιβαρύνεται από το κάπνισμα, ενώ ένας πρόχειρος κατάλογος με τις αρρώστιες που προκαλεί είναι ο παρακάτω:
Καρκίνος του πνεύμονα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, καρδιακή νόσος, καρκίνος του στόματος, της μύτης, του λαιμού, του λάρυγγα, του οισοφάγου, του παγκρέατος, της ουροδόχου κύστης, του τραχήλου της μήτρας, του αίματος (λευχαιμία) και των νεφρών, αρτηριοσκλήρυνση, αθηρωματικές πλάκες, εγκεφαλικά, ανευρύσματα αρτηριών, διαβήτης τύπου β, σεξουαλική ανικανότητα, ρευματοειδή αρθρίτιδα, πρόωρη εμμηνόπαυση, άνοια, οπτική νευροπάθεια, καταρράκτης, εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, πνευμονική ίνωση, ψωρίαση, ασθένεια των ούλων, απώλεια των δοντιών, οστεοπόρωση, διαταραχής της κυκλοφορίας του αίματος στα μικρά αγγεία των άκρων, κλπ, κλπ, κλπ.
Και μην ακούσω την χαζή δικαιολογία ότι το τσιγάρο σας βοηθάει στο άγχος και στα προβλήματα της πρακτικής ζωής. Δεν ξέρω κανέναν που να έλυσε κάποιο πρόβλημα επειδή κάπνιζε.
Η κυκλοφορία του βίντεο έχει απαγορευθεί πλήρως στο youtube,
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