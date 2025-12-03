Город Воскресения (Воскресших). Протокол собрания школы Лиланда Джонса от 23 ноября 2025 г.

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ДОКУМЕНТ с переводом
pdf https://drive.google.com/file/d/1s0TeGcOQjZjKlNCG4Jj2SIOagPRKzdOy/view?usp=sharing
doc https://docs.google.com/document/d/1xiR0AqvIKm55R8bXv0ybWl8O5W4SD8ep/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
odt https://drive.google.com/file/d/1XsoyRPMaXU6O7mT2QscYENAyV7BwRTLP/view?usp=sharing
Аудиозапись mp3 https://drive.google.com/file/d/135KRonmh0RnShuP-oWc2jH4m8xMW2QqP/view?usp=sharing
Ориг. англ.
https://docs.google.com/document/d/1MyxNPvdxAC5RiwB32nVrVRFClFu3xciK/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/16iuyKk-QA3CnQBsQMblkVNnQSE3gWfPK/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=trueОбсуждение к этим видео и док-нтам в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh
Фрагменты:
"Смерть не была частью замысла Творца, и плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия (1 Кор 15:50).
В 12-й главе Евреям жители Святого Города, небесного Иерусалима — это “духи праведников усовершившиеся/которые стали совершенными” Евр 12:23 ABP https://biblehub.com/interlinear/apostolic/hebrews/12.htm.
Енох и Илия являются примерами таких святых. Были ещё те, которые воскресли вместе со Христом, о чём написано в 27-й главе Евангелия от Матфея.
Мф 27:50 ABP И Иисус снова, закричав громким голосом, испустил дух. 51 и земля была потрясена, и скалы/камни раскололись; 52 и могилы были открыты/вскрылись, и многие тела святых спящих поднялись (egeírō); 53 и выйдя из могил, после Его поднятия/воскресения (egersis), вошли в святой город, и явились/показались/открылись многим. https://biblehub.com/interlinear/apostolic/matthew/27.htm
Это те, о которых сказано в послании к Евреям 11:1, которые поклоняются в небесном Храме Иезекииля. Это “духи праведников, достигшие совершенства,” которые получили “царство (basileia g932) непоколебимое.” (Евр 12:23,28)
В представлении большинства людей жизнь после смерти ограничивается такими понятиями как Небеса и Ад. Но почему тогда умершие верующие “спят”, если они на Небесах? Мы объясняем это тем, что они “спят” до того момента, когда произойдёт Воскресение мёртвых и они “пробудятся (будут разбужены)”. Мы можем видеть чёткое различие между двумя местами для праведников в загробной жизни: Святым Городом и Раем. Святой Город — это место для воскресших святых, а Рай — для ожидающих воскресения. В Храме Иезекииля будут служить имеющие участие в “первом воскресении”. По окончании Тысячелетнего Царства Христа будет ещё одно воскресение мёртвых, когда Святой Город, Новый Иерусалим, сойдёт с Неба. Почему нам важно это понимать? Потому что мы стремимся к высшему званию, к лучшему воскресению, которое означает 1-ое воскресение. Иначе, вместо того, чтобы провести 1000 лет со Христом, придётся ждать до воскресения, которое будет в конце Миллениума, когда Новый Иерусалим сойдёт с Неба. Поэтому давайте думать и помнить о небесном, а не о земном, и следовать за Агнцем, куда бы Он ни пошёл."
Лазарь = “кому Бог помог”
https://www.blueletterbible.org/lexicon/g2976/kjv/tr/0-1/
Елиезер = “Бог есть помощ” https://www.blueletterbible.org/lexicon/h461/kjv/wlc/0-1/
См. также
- про Первое и Второе Воскресение
в видео Лиланда:
Миллениум. Первое Воскресение. Суд у Белого Престола
https://cloud.mail.ru/public/nmd5/QgZRaKn2J
Второе воскресение – послание четвёртого ангела https://youtu.be/2ohHRix14Og&t=337
https://cloud.mail.ru/public/pvwY/ksR9uP8Yx
- про Святой Город во 2-й Варуха
в Протоколе от 5 октября 2025 г. https://youtu.be/ePX_y-iRZV0?list=PLp1vC26N8HRWDJWH2vuIc91fLoULCf0oT&t=744
https://drive.google.com/file/d/1W_eUpFTsfIiRc5FYsxfdIdVEwoNtyHhm/view
- про Овец в Новом Доме со столбами в книге Еноха
в Протоколе от 24 ноября 2024 г.
https://youtu.be/P-E7DLjZaXY?list=PLp1vC26N8HRWDJWH2vuIc91fLoULCf0oT&t=587
https://cloud.mail.ru/public/AFMq/raxgFDuVe