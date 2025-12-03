BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrighteon.AI
Город Воскресения (Воскресших). Протокол собрания школы Лиланда Джонса от 23 ноября 2025 г.
Neba Luch
Neba Luch
3 views • 1 day ago

ДОКУМЕНТ с переводом

pdf https://drive.google.com/file/d/1s0TeGcOQjZjKlNCG4Jj2SIOagPRKzdOy/view?usp=sharing

doc https://docs.google.com/document/d/1xiR0AqvIKm55R8bXv0ybWl8O5W4SD8ep/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

odt https://drive.google.com/file/d/1XsoyRPMaXU6O7mT2QscYENAyV7BwRTLP/view?usp=sharing


Аудиозапись mp3 https://drive.google.com/file/d/135KRonmh0RnShuP-oWc2jH4m8xMW2QqP/view?usp=sharing


Ориг. англ.

https://docs.google.com/document/d/1MyxNPvdxAC5RiwB32nVrVRFClFu3xciK/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/16iuyKk-QA3CnQBsQMblkVNnQSE3gWfPK/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=trueОбсуждение к этим видео и док-нтам в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh


Фрагменты:

"Смерть не была частью замысла Творца, и плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия (1 Кор 15:50).

В 12-й главе Евреям жители Святого Города, небесного Иерусалима — это “духи праведников усовершившиеся/которые стали совершенными” Евр 12:23 ABP https://biblehub.com/interlinear/apostolic/hebrews/12.htm.

Енох и Илия являются примерами таких святых. Были ещё те, которые воскресли вместе со Христом, о чём написано в 27-й главе Евангелия от Матфея.

Мф 27:50 ABP И Иисус снова, закричав громким голосом, испустил дух. 51 и земля была потрясена, и скалы/камни раскололись; 52 и могилы были открыты/вскрылись, и многие тела святых спящих поднялись (egeírō);  53 и выйдя из могил, после Его поднятия/воскресения (egersis), вошли в святой город, и явились/показались/открылись многим. https://biblehub.com/interlinear/apostolic/matthew/27.htm

Это те, о которых сказано в послании к Евреям 11:1, которые поклоняются в небесном Храме Иезекииля. Это “духи праведников, достигшие совершенства,” которые получили “царство (basileia g932) непоколебимое.” (Евр 12:23,28)


В представлении большинства людей жизнь после смерти ограничивается такими понятиями как Небеса и Ад. Но почему тогда умершие верующие “спят”, если они на Небесах? Мы объясняем это тем, что они “спят” до того момента, когда произойдёт Воскресение мёртвых и они “пробудятся (будут разбужены)”. Мы можем видеть чёткое различие между двумя местами для праведников в загробной жизни: Святым Городом и Раем. Святой Город — это место для воскресших святых, а Рай — для ожидающих воскресения. В Храме Иезекииля будут служить имеющие участие в “первом воскресении”. По окончании Тысячелетнего Царства Христа будет ещё одно воскресение мёртвых, когда Святой Город, Новый Иерусалим, сойдёт с Неба. Почему нам важно это понимать? Потому что мы стремимся к высшему званию, к лучшему воскресению, которое означает 1-ое воскресение. Иначе, вместо того, чтобы провести 1000 лет со Христом, придётся ждать до воскресения, которое будет в конце Миллениума, когда Новый Иерусалим сойдёт с Неба. Поэтому давайте думать и помнить о небесном, а не о земном, и следовать за Агнцем, куда бы Он ни пошёл."


Лазарь = “кому Бог помог”

https://www.blueletterbible.org/lexicon/g2976/kjv/tr/0-1/

Елиезер = “Бог есть помощ” https://www.blueletterbible.org/lexicon/h461/kjv/wlc/0-1/


См. также


- про Первое и Второе Воскресение

в видео Лиланда:

Миллениум. Первое Воскресение. Суд у Белого Престола

https://cloud.mail.ru/public/nmd5/QgZRaKn2J

Второе воскресение – послание четвёртого ангела https://youtu.be/2ohHRix14Og&t=337

https://cloud.mail.ru/public/pvwY/ksR9uP8Yx


- про Святой Город во 2-й Варуха

в Протоколе от 5 октября 2025 г. https://youtu.be/ePX_y-iRZV0?list=PLp1vC26N8HRWDJWH2vuIc91fLoULCf0oT&t=744

https://drive.google.com/file/d/1W_eUpFTsfIiRc5FYsxfdIdVEwoNtyHhm/view


- про Овец в Новом Доме со столбами в книге Еноха

в Протоколе от 24 ноября 2024 г.

https://youtu.be/P-E7DLjZaXY?list=PLp1vC26N8HRWDJWH2vuIc91fLoULCf0oT&t=587

https://cloud.mail.ru/public/AFMq/raxgFDuVe


Keywords
new jerusalemmilleniumvtoroe prishestvie hristaleeland jones in russianhram iezekiilyavidenie iezekiilyanovyi ierusalimkniga enohapervoe voskresenielono avraamovobogach i lazarpritcha o bogache i lazaryavoskresenie lazaryaad i raynebesaumershie vo hristespyat
