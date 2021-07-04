Lo que sucede en los experimentos. Dr. Stefan Lanka.

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Las causas de la crisis de la corona están claramente identificadas.

Virólogos que afirman que los virus causan enfermedades son científicos estafadores y deben ser procesados.

Articulo Publicado en Wissenschafftplus por Dr. Stefan Lanka

Traducción del primero de los siete puntos



1_La verdad de la Alineación

Los virólogos nunca han aislado una cadena completa de un virus y la han mostrado directamente, en toda su extensión. Siempre utilizan trozos muy cortos de ácidos nucleicos, cuya secuencia consta de cuatro moléculas para determinarlos y llamarlos secuencias. A partir de una multitud de millones de secuencias tan específicas y muy cortas, los virólogos ensamblan mentalmente una hebra larga ficticia del genoma con la ayuda de complejos métodos estadísticos y computacionales. Este proceso se llama alineación.



El resultado de esta compleja alineación, la hebra genética ficticia y muy larga, es presentada por los virólogos como el núcleo de un virus y afirman haber probado así la existencia de un virus. Sin embargo, tal hebra completa nunca aparece en la realidad y en la literatura científica en su conjunto, aunque las técnicas estándar más simples han estado disponibles durante mucho tiempo para determinar la longitud y composición de los ácidos nucleicos de manera simple y directa. Por los hechos del alineamiento, en lugar de presentar directamente un ácido nucleico de la longitud adecuada, los virólogos se han refutado a sí mismos.



Proyecto Immanuel



Desde el equipo de ‘MaterialdeNMG’ estamos muy contentos de poder colaborar con este proyecto en el que trabaja el virólogo Dr. Stefan Lanka.

Con ayuda del experimentado científico y virólogo Dr. Stefan Lanka estamos desarrollando una serie de videos y artículos que pondrán bajo la lupa y analizarán todas las publicaciones científicas principales relacionadas con la temática del SARS-CoV-2 y la COVID-19. Nuestro objetivo principal es hacer comprensible y accesible la ciencia a todas las personas. Todos los conceptos técnicos y procedimientos científicos propios de la virología y la microbiología, cuya compresión es necesaria, serán explicados de manera sencilla con multitud de ejemplos.

Este es un proyecto científico. Esto implica que, por mucho que cuestionemos todo lo que se haya hecho y haya sucedido durante la crisis del coronavirus, nuestra postura se mantendrá siempre neutral. Ni nos posicionamos a favor de nadie ni juzgamos a nadie. Analizamos todo desde una perspectiva puramente científica y médica. Por otra parte, ¡le pedimos a los espectadores que no nos crean sin más! Todo lo contrario, duden, sean críticos y cuestiónennos. Aquel que pueda rebatir nuestras afirmaciones está cordialmente invitado a hacerlo siempre y cuando aporte argumentos sólidos y verificables. Si hemos cometido errores estamos más que dispuestos a corregirlos.

Detrás del Proyecto Immanuel hay un pequeño grupo de cineastas independientes que quisiera dar a conocer una serie de hechos científicos para su escrutinio público, los cuales son desconocidos para la mayoría de la población por el mero hecho de que no concuerdan con la visión del mundo predominante ni con el consiguiente consenso unánime existente.

El Proyecto Immanuel es un proyecto sin ánimo de lucro. El material que publiquemos será de acceso gratuito y pensado para todo el mundo. Nuestros videos y documentos podrán ser descargados, compartidos y subidos a canales propios bajo la condición de que NO SE MODIFIQUE NADA de su contenido. ¡En el caso de los videos es obligatorio compartir también la descripción completa adjunta al mismo!Por medio de nuestra web informaremos acerca de las plataformas en las que estarán disponibles nuestros videos y artículos, así como en los idiomas en los que estarán traducidos.

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Link a video original: VIDEO CATEGORY: Health and MedecineLas causas de la crisis de la corona están claramente identificadas.Virólogos que afirman que los virus causan enfermedades son científicos estafadores y deben ser procesados.Articulo Publicado en Wissenschafftplus por Dr. Stefan LankaTraducción del primero de los siete puntos1_La verdad de la AlineaciónLos virólogos nunca han aislado una cadena completa de un virus y la han mostrado directamente, en toda su extensión. Siempre utilizan trozos muy cortos de ácidos nucleicos, cuya secuencia consta de cuatro moléculas para determinarlos y llamarlos secuencias. A partir de una multitud de millones de secuencias tan específicas y muy cortas, los virólogos ensamblan mentalmente una hebra larga ficticia del genoma con la ayuda de complejos métodos estadísticos y computacionales. Este proceso se llama alineación.El resultado de esta compleja alineación, la hebra genética ficticia y muy larga, es presentada por los virólogos como el núcleo de un virus y afirman haber probado así la existencia de un virus. Sin embargo, tal hebra completa nunca aparece en la realidad y en la literatura científica en su conjunto, aunque las técnicas estándar más simples han estado disponibles durante mucho tiempo para determinar la longitud y composición de los ácidos nucleicos de manera simple y directa. Por los hechos del alineamiento, en lugar de presentar directamente un ácido nucleico de la longitud adecuada, los virólogos se han refutado a sí mismos.Proyecto ImmanuelDesde el equipo de ‘MaterialdeNMG’ estamos muy contentos de poder colaborar con este proyecto en el que trabaja el virólogo Dr. Stefan Lanka.Con ayuda del experimentado científico y virólogo Dr. Stefan Lanka estamos desarrollando una serie de videos y artículos que pondrán bajo la lupa y analizarán todas las publicaciones científicas principales relacionadas con la temática del SARS-CoV-2 y la COVID-19. Nuestro objetivo principal es hacer comprensible y accesible la ciencia a todas las personas. Todos los conceptos técnicos y procedimientos científicos propios de la virología y la microbiología, cuya compresión es necesaria, serán explicados de manera sencilla con multitud de ejemplos.Este es un proyecto científico. Esto implica que, por mucho que cuestionemos todo lo que se haya hecho y haya sucedido durante la crisis del coronavirus, nuestra postura se mantendrá siempre neutral. Ni nos posicionamos a favor de nadie ni juzgamos a nadie. Analizamos todo desde una perspectiva puramente científica y médica. Por otra parte, ¡le pedimos a los espectadores que no nos crean sin más! Todo lo contrario, duden, sean críticos y cuestiónennos. Aquel que pueda rebatir nuestras afirmaciones está cordialmente invitado a hacerlo siempre y cuando aporte argumentos sólidos y verificables. Si hemos cometido errores estamos más que dispuestos a corregirlos.Detrás del Proyecto Immanuel hay un pequeño grupo de cineastas independientes que quisiera dar a conocer una serie de hechos científicos para su escrutinio público, los cuales son desconocidos para la mayoría de la población por el mero hecho de que no concuerdan con la visión del mundo predominante ni con el consiguiente consenso unánime existente.El Proyecto Immanuel es un proyecto sin ánimo de lucro. El material que publiquemos será de acceso gratuito y pensado para todo el mundo. Nuestros videos y documentos podrán ser descargados, compartidos y subidos a canales propios bajo la condición de que NO SE MODIFIQUE NADA de su contenido. ¡En el caso de los videos es obligatorio compartir también la descripción completa adjunta al mismo!Por medio de nuestra web informaremos acerca de las plataformas en las que estarán disponibles nuestros videos y artículos, así como en los idiomas en los que estarán traducidos.Link: https://materialdenmg.com/stefan-lanka-proyecto-immanuel/ Sitio Web Proyecto: https://www.projekt-immanuel.de/Startseite/Espanyol/index.php/ Link a video original: https://www.youtube.com/watch?v=3BDFUJcDmNM Keywords viruslankastefangenomaexperimentos

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