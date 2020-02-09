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"Intervju med cancerdrabbad polis om Rakel-systemet"
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5 views • February 09, 2020
"Roger i Trelleborg är en av många poliser som drabbats av allvarliga hälsoproblem, som efter vad de bedömer orsakats av mobilstrålning ifrån det nya Rakel-systemet, som används i arbetet. 15-20 procent av alla poliser i yttre tjänst, där Rakel-systemet används, här har allvarliga sömnstörningar, berättar Roger som själv fick en hjärntumör en tid efter att systemet infördes. Hör NyD:s unika radiointervju."
Läs mer här: https://nyadagbladet.se/halsa/intervju-med-cancerdrabbad-polis-om-rakel-systemet/
Läs mer här: https://nyadagbladet.se/halsa/intervju-med-cancerdrabbad-polis-om-rakel-systemet/
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