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Dr. Robert Malone - Warns about Vaccination and re infections (Subtitulos Español)
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Entrevista al Dr. Robert Malone (uno de los inventores de la tecnología ARNm) del 28 de Julio 2021.
Según el Dr. Malone está ya viéndose confirmado el peor de los escenarios que se predijeron:
Que en el momento de aproximadamente 6 meses después de la vacuna, los efectos protectores disminuyen y entra en efecto el ADE (Antibody dependent enhancement - magnificación mediada por anticuerpos) lo que hace que‼️ el virus se replique de forma más eficiente en el vacunado que si no se hubiese vacunado ‼️
Según el Dr. Malone está ya viéndose confirmado el peor de los escenarios que se predijeron:
Que en el momento de aproximadamente 6 meses después de la vacuna, los efectos protectores disminuyen y entra en efecto el ADE (Antibody dependent enhancement - magnificación mediada por anticuerpos) lo que hace que‼️ el virus se replique de forma más eficiente en el vacunado que si no se hubiese vacunado ‼️
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