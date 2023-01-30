【繁體中文字幕】 Pfizer Exploring "Mutating" COVID-19 Virus For New Vaccines 輝瑞藥廠探索“突變”新冠病毒以製造新疫苗 #定向進化

輝瑞公司的#DirectedEvolution研究影響到我們所有人，在全世界範圍內，不管是什麼意識形態的人。主流媒體震耳欲聾的沉默只說明了#大製藥公司和#大科技公司之間令人不安的關係。我們實時目睹了喬丹-特里什頓-沃克在網上的確鑿痕迹在我們眼前被刷掉。我們只是一個小型的非營利組織，由你們的免稅捐款提供燃料，我們現在比以往任何時候都更需要你們的支持。

















你們中的許多人對壓制和審查的奧威爾式的寡頭政治了如指掌，但對於那些有疑問的人，我們希望你們能注意。除了媒體的封鎖，這篇文章在YouTube上被刪除，就在昨天，我們被12個月內的第二家客戶關係管理公司列入黑名單，使我們的籌款工作變得非常難以管理。你了解真相的能力正受到攻擊。

















在Twitter上，我們已經獲得了超過2500萬的瀏覽量。這就是我們規避審查制度的方法。傳播這個消息。他們不能讓我們都沉默。一遍又一遍地分享該視頻。無論你的觀眾有多小，都要用你的聲音。

















我們不是 "輝瑞公司為您帶來的"。

















我們就是新聞!

















你還在等什麼？現在就進行免稅捐贈吧。用你的錢包加入反對大醫藥和大科技的鬥爭。這是唯一的辦法。

















上帝保佑美國 🇺🇸

















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