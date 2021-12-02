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Magickmale Online MasterMind - TRAILER
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3 views • December 02, 2021
Du hast Fragen? Du möchtest mehr wissen? Dann zögere nicht, und schreib uns an
[email protected]
Gerne können wir uns auch mal über Skype etc. unterhalten. Wir freuen uns auf Dich!
Egal welchen Alters, egal wie viel Erfahrung - wenn Du Unterstützung brauchst in deinem Prozess, gerade in diesen Zeiten...
oder wenn Du selbst Support und Rückhalt GEBEN willst für Andere...
Dann bist Du mit einer Magickmale Online-Mastermind genau richtig!
Wir sind Daniel und Leonhard, zwei stinknormale MagickMale-Teilnehmer, die seit knapp 2 Jahren mit Feuer und Flamme eine Online Mastermind-Gruppe betreiben. Und da sich unser Weg das Ganze anzugehen, MEHR als bewährt hat, wollen wir auch Dir jetzt helfen, nach diesem Muster deine ganz eigene Mastermind-Gruppe aufzubauen.
Wir greifen Dir unter die Arme, vernetzen dich, und zeigen Dir, worauf Du achten musst. Schritt für Schritt wird Dein Team immer mehr zusammenwachsen, um gemeinsam gestärkt durch diese Krise zu gehen.
Grundvoraussetzung sind ein sicherer Umgang mit der Kugelübung, ein bezahltes Magickmale-Programm und eine wohlwollende, ehrliche Intention bei dem Ganzen.
Link zum Download des Bewerbungsformulars:
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:dfb98f6c-9308-4ae7-9d88-f73d74926bbd
(Downloadbutton befindet sich oben rechts)
Wenn Du technische Probleme mit der Bewerbung hast, oder sonstige Fragen zum Thema, wende Dich bitte per Email an uns.
Wenn Du es ernst meinst, und bereit bist eine MasterMind von Anfang an mitzugestalten, dann schicke das Bewerbungsformular ausgefüllt an
[email protected]
...und sei bereit für die nächste Stufe im MagickMale-Prozess!
Viel Erfolg,
Leonhard und Daniel
WICHTIG: Wir haben das OK seitens MagickMale-Team, aber das Ganze ist ein reines ehrenamtliches Herzensprojekt von Daniel und mir. Daher nehmen wir uns absolut die Freiheit raus, unser eigenes Tempo zu fahren, und auch selektiv beim Bewerbungsprozess vorzugehen.
Links zur Musik:
––––––––––––––––––––––––––––––
Movie by Alex-Productions https://soundcloud.com/alexproduction...
Creative Commons — Attribution 3.0 Unported — CC BY 3.0
Free Download / Stream: https://clc.to/MichlA
Music promoted by Music Library: https://clc.to/mld9mQ
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––––––––––––––––––––––––––––––
Timeless by Neutrin05 https://soundcloud.com/neutrin05
Creative Commons — Attribution 3.0 Unported — CC BY 3.0
Free Download / Stream: http://bit.ly/_-timeless
Music promoted by Audio Library https://youtu.be/_6kFem21DxU
––––––––––––––––––––––––––––––
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Terminus by Scott Buckley https://soundcloud.com/scottbuckley
Creative Commons — Attribution 3.0 Unported — CC BY 3.0
Free Download / Stream: https://bit.ly/3w2Y90h
Music promoted by Audio Library https://youtu.be/ZQ942z-1e3g
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[email protected]
Gerne können wir uns auch mal über Skype etc. unterhalten. Wir freuen uns auf Dich!
Egal welchen Alters, egal wie viel Erfahrung - wenn Du Unterstützung brauchst in deinem Prozess, gerade in diesen Zeiten...
oder wenn Du selbst Support und Rückhalt GEBEN willst für Andere...
Dann bist Du mit einer Magickmale Online-Mastermind genau richtig!
Wir sind Daniel und Leonhard, zwei stinknormale MagickMale-Teilnehmer, die seit knapp 2 Jahren mit Feuer und Flamme eine Online Mastermind-Gruppe betreiben. Und da sich unser Weg das Ganze anzugehen, MEHR als bewährt hat, wollen wir auch Dir jetzt helfen, nach diesem Muster deine ganz eigene Mastermind-Gruppe aufzubauen.
Wir greifen Dir unter die Arme, vernetzen dich, und zeigen Dir, worauf Du achten musst. Schritt für Schritt wird Dein Team immer mehr zusammenwachsen, um gemeinsam gestärkt durch diese Krise zu gehen.
Grundvoraussetzung sind ein sicherer Umgang mit der Kugelübung, ein bezahltes Magickmale-Programm und eine wohlwollende, ehrliche Intention bei dem Ganzen.
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https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:dfb98f6c-9308-4ae7-9d88-f73d74926bbd
(Downloadbutton befindet sich oben rechts)
Wenn Du technische Probleme mit der Bewerbung hast, oder sonstige Fragen zum Thema, wende Dich bitte per Email an uns.
Wenn Du es ernst meinst, und bereit bist eine MasterMind von Anfang an mitzugestalten, dann schicke das Bewerbungsformular ausgefüllt an
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...und sei bereit für die nächste Stufe im MagickMale-Prozess!
Viel Erfolg,
Leonhard und Daniel
WICHTIG: Wir haben das OK seitens MagickMale-Team, aber das Ganze ist ein reines ehrenamtliches Herzensprojekt von Daniel und mir. Daher nehmen wir uns absolut die Freiheit raus, unser eigenes Tempo zu fahren, und auch selektiv beim Bewerbungsprozess vorzugehen.
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Creative Commons — Attribution 3.0 Unported — CC BY 3.0
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