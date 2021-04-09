El Último Dictador, las Naciones Unidas y el Poder Oculto

Segunda parte de la presentación: Toda la Verdad del Coronavirus, Los Planes Secretos y el Nuevo Orden Mundial. Se presenta con claridad cuáles son las fuerzas imperantes que están detrás de todo lo que se está viviendo en 2021 como un supuesto problema de salud pública pero en realidad responde a unos planes de transformación total de la sociedad mundial.

Autor: Juan Torrontegui - https://www.medicinatridimensional.com/

