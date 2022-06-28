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Inclusive Capitalism|Μπορεί ο Καπιταλισμός να είναι ποτέ πραγματικά Περιεκτικός; Lynn de Rothschild
NIOLAND
NIOLAND
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3 views • June 28, 2022

[04 11 2019] | Inclusive Capitalism | Μπορεί ο Καπιταλισμός να είναι ποτέ πραγματικά Περιεκτικός; Lynn Forester de Rothschild------------------

Αυτό είναι ένα "εισαγωγικό" βίντεο για το επόμενο που θα ανέβει προσεχώς και θα αφορά τις ιδιοκτησίες μας ...


▶️ Τι σημαίνει Περιεκτικός Καπιταλισμός;


▶️ Τι σημαίνει Capitalism Inclusive;


▶️ MΗΠΩΣ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ MΑΣ;


▶️ MΗΠΩΣ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ;


▶️ ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ;


▶️ Inclusive Capitalism και ο Κωρονοιός | The Great Reset


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Η Lynn Forester de Rothschild, Διευθύνων Σύμβουλος της E.L. Rothschild, εξηγεί τις προκλήσεις που θα προκύψουν με την αυξανόμενη οικονομική ανισότητα και τι πρέπει να κάνουμε τώρα για να δημιουργήσουμε ένα μέλλον χωρίς αποκλεισμούς και δίκαιο.


Συντονίζεται από τη Stephanie Mehta της Fast Company. "Υπήρχε κάτι που κάποτε ονομαζόταν το αμερικανικό όνειρο... Αν δουλεύεις σκληρά και παίζεις με τους κανόνες, μπορείς να κάνεις τα πάντα στη ζωή σου.


Και πίστευα ότι λειτούργησε. Πίστευα ότι ήταν περιεκτικό. Αλλά οι άνθρωποι σήμερα πιστεύουν ότι είναι ένα πλήρες οξύμωρο.


Και είτε πρέπει να αποφασίσουμε ότι θα εγκαταλείψουμε τον καπιταλισμό είτε πρέπει να κάνουμε πραγματικές μεταρρυθμίσεις ώστε να είναι ένα βιώσιμο, χωρίς αποκλεισμούς, αξιόπιστο σύστημα."


Η Lynn Forester de Rothschild σε αυτή τη σειρά βίντεο, οι Shonda Rhimes, Lin-Manuel Miranda, Ai-jen Poo, Robert Smith, Henry Timms και άλλοι οραματιστές προσφέρουν έναν οδικό χάρτη για το μέλλον της φιλανθρωπίας.


ΠΗΓΗ: Can Capitalism Ever Really Be Inclusive? ft. Lynn Forester de Rothschild & Stephanie Mehta


https://www.youtube.com/watch?v=FCtJwmaiV8c


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Παρακολουθείστε τα βίντεο του Nioland στα κανάλια:


1. Στο RUMBLE: https://rumble.com/c/NIOLAND

2. Στο BITCHUTE: https://www.bitchute.com/channel/nioland/

3. Στο ODYSEE: https://odysee.com/@NIOLAND

4. Στο BRIGHTEON: https://www.brighteon.com/channels/NIOLAND

Keywords
abolitionpropertiesexpropriationinclusivecapitalismlynnforesterderothschild
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