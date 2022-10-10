Salud Integrativa

Esta es la visión de la salud que parte de que somos un ser espiritual que no sólo habita un cuerpo, sino que lo rige. Así que lo primero es ver en uno, desde la meditación, la característica espiritual de nuestro ser, y desde ahí, creer es crear... Tenemos por tanto que desechar a los laboratorios y a la oms que se creen dueños de la verdad sobre la salud, mientras que realmente apuntan hacia la catástrofe fascista pretendiendo gobernar a la humanidad, hacia la despoblación, mientras que además cobran por hacerlo. Entérese de información relevante viendo otros videos en éste canal brighteon.com/channels/feriljor