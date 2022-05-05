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La Guerre Planétaire Contre l'Humanité - Entretien avec Mr X - Roch Sauquere Top Secret Magazine
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6 views • May 05, 2022
Playlist: https://www.brighteon.com/watch/92990142-7c3e-4252-a613-59a74c2144d8?index=1
Chaine Youtube: https://www.youtube.com/user/topsecret1766/videos
Site Officiel: https://www.topsecret.fr/
https://www.dailymotion.com/topsecretmagazine/videos
https://rutube.ru/channel/3400561/videos/
Rendez-vous avec Roch, et Rencontre décapante avec Monsieur X qui nous dévoile ici une partie de l'envers du décor de la Matrice artificielle. Si les informations de Monsieur X sont cohérentes, elles font froid dans le dos, et nous laissent seuls face à nos responsabilités devant une menace incolore, invisible et inodore : les ondes.
▶ Vidéo originale : https://youtu.be/eT4kg9vBp7o
▶ Chaîne de Roch Saüquere : https://bit.ly/2EaIlSQ
▶ Le site Internet du magazine Top Secret : http://www.topsecret.fr/
Mes deux vidéos supprimées par Youtube :
► #COVID 1984 : COMMENT CRÉER UNE FAUSSE PANDÉMIE (PAR DAVID ICKE) - ITV : https://www.bitchute.com/video/iyFk8hAmgJat/
► #Coronavirus - Six raisons de ne pas porter de masque facial - https://www.bitchute.com/video/1JVIBTVKOE5h/
Vous pouvez soutenir Roch Saüquere en vous rendant sur
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