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Comment je vie Hors Système - Simplicité Volontaire - Autonomie - Vie Alternative - Solo Frey
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111 views • January 16, 2022
le 27 sept. 2021 : https://www.youtube.com/watch?v=hZGw4UOpbD8
La Roulotte - Solo Frey : https://www.youtube.com/channel/UCkEcU3hfwsli3_JeJpN1etw
Je suis un être vivant, libre et souverain et je développe des solutions alternatives et écologiques pour subvenir à mes besoins. Alors, ma maison à roulettes sur une parcelle de cette planète, et un autre monde se dessine.
Côtes d'Armor - Bretagne - France
Contact : [email protected]
La Roulotte - Solo Frey : https://www.youtube.com/channel/UCkEcU3hfwsli3_JeJpN1etw
Je suis un être vivant, libre et souverain et je développe des solutions alternatives et écologiques pour subvenir à mes besoins. Alors, ma maison à roulettes sur une parcelle de cette planète, et un autre monde se dessine.
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