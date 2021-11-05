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"Вакцинироваться нужно, если есть вакцина" (с) профессор, доктор медицинских наук Александр Редько
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293 views • November 05, 2021
"Заболевают больше ещё те, кого кольнули (по данным патологоанатомов). Вакцинироваться нужно, если есть вакцина". Александр Алексеевич РЕДЬКО, профессор, доктор медицинских наук, академик Российской академии естественных наук (РАЕН). Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга второго и третьего созывов, руководитель Санкт-Петербургской профессиональной ассоциации медицинских работников, имеет высшие категории по хирургии и организации здравоохранения.
PS: Cвоим бездумным, массовым вакцинированием власть добивается обратного эффекта.
"Ранее один из организаторов клинических испытаний вакцины «Спутник V» Вадим Тарасов также заявил, что на данный момент тем, кто имеет антитела, делать прививку от коронавируса может быть опасно из-за риска возникновения серьезной реакции иммунного ответа, подробнее см. здесь - https://www.gazeta.ru/social/2020/12/16/13401992.shtml
PS: Cвоим бездумным, массовым вакцинированием власть добивается обратного эффекта.
"Ранее один из организаторов клинических испытаний вакцины «Спутник V» Вадим Тарасов также заявил, что на данный момент тем, кто имеет антитела, делать прививку от коронавируса может быть опасно из-за риска возникновения серьезной реакции иммунного ответа, подробнее см. здесь - https://www.gazeta.ru/social/2020/12/16/13401992.shtml
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