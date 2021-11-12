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ΤΟ ΑΝΑΠΑΝΤΕΧΟ ΣΦΥΡΟΚΟΠΗΜΑ ΜΙΑΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΣΥΜΠΑΙΓΝΙΑΣ
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948 views • November 12, 2021
Μην έχοντας άλλη επιλογή από το να επιμείνουν ακόμα περισσότερο στον πρωταρχικό σκοπό του να ξεκινήσουμε όλοι τις γονιδιακές θεραπείες τους, εξαπέλυσαν ένα νέο κύμα αντινοητικών πιέσεων όπου εκκλησιαστικοί ηγέτες, πολιτικοί και “ειδικοί” συγχρονίστηκαν σαν μια καλοδουλεμένη μπάντα άλλοτε ανταλλάσσοντας φιλοφρονήσεις, άλλοτε παίζοντας σκετσάκια συγκρούσεων που λειτουργούν διχαστικά και άλλοτε εκφοβίζοντας και άρα όλοι μαζί αντηχώντας ένα σκοπό… διαβολικό. Και την ώρα που απέβαλλαν τους ανυπότακτους από σχεδόν τα πάντα, ζούμε στην παρανοϊκή κατάσταση αφ’ενός μεν να προσπαθούν να τους αποκλείσουν από κυριολεκτικά τα πάντα αφ’ετέρου δε να μας γνωστοποιούν ότι κατάλαβαν πως τελικά οι εμβολιασμενοι κολλάνε αρα οι δυο δόσεις (κάποτε) της ελευθερίας δεν κάνουν και ιδιαίτερη διαφορά (πλέον)!
Κι αυτό διότι μας λένε ότι δεν είναι μόνο η Ελλάδα στο κόκκινο αλλά και πολλές χώρες στην Ευρώπη με πολυ μεγαλύτερα μπολιαστικά ποσοστά πράγμα που τους κάνει τελικά να συμπεραίνουν πως αυτό που κατάφερε να ανισχυροποιήσει αυτό το πανίσχυρο όπλο είναι αυτοί που δεν το χρησιμοποίησαν! Επειδη λοιπόν ο λόγος που οι μπολιασμένοι νοσούν και πεθαίνουν είναι το ότι δεν έκαναν ακόμα την τρίτη δόση, ως καλοί πολίτες δεν θα πρέπει να ανησυχούν ότι θα μείνουν αθωράκιστοι καθώς πρώτον η τρίτη δόση θα εγκριθεί για όλους άνω των 18 ενώ οι δυο πρώτες έχουν γίνει ήδη σε σχεδόν 1 εκατομμύριο παιδιά κάτω των 12 ετών στις ΗΠΑ.
Αλλά βέβαια η μονιμοποίηση των τρυπημάτων ενάντια στον ιό αυτό που θα παραμείνει πακέτο και με αυτό της γρίπης σύμφωνα με τον μπιλ γκέιτς δεν αναμένεται να είναι οι μοναδικές αναγκαίες ασπίδες για την επιβίωση μας καθώς αυτή τη φορά προέβλεψε βιοτρομοκρατικές επιθέσεις από κακούς ανθρώπους που μπορεί να διασπείρουν τεχνητούς ιούς. Μιλώντας και πράττοντας πάντα για να μας προστατέψουν. Αυτοί που δε στέκονται λεπτό χωρίς να συνωμοτούν για το πώς θα επιβληθούν ακόμα περισσότερο στην ανθρωπότητα. Σε έναν κόσμο που όπου κι αν κοιτάξεις, από το υπέδαφος ως τους ουρανούς είναι όλα υστερικά ελεγχόμενα και δεν μένει χαραμάδα για το καλό να επεκταθεί. Ακόμα κι εκεί ο δρόμος του Θεού, η δροσερή πνοή ελευθερίας του πνεύματος μας δίνει τη διέξοδο να μετουσιώνουμε την αγάπη και να ζούμε ακόμα και τώρα αρμονικά, διατηρώντας την ακεραιότητα μας, πηγαίνοντας όλο και πιο κοντά Του.
Επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr
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Early Warning (1981) | Full Movie | Delana Michaels | Greg Wynne | David R. Elliot | Paul Goodman https://youtu.be/VItItJY6Hp0
Τσίπρας - Να μπαίνουν με τεστ οι ανεμβολίαστοι στις εκκλησίες https://www.youtube.com/watch?v=YPWyNxBceGk
Ο Ιερώνυμος λύνει τον γόρδιο θεσμό : Μόνο με αυτοδιαγνωστικό τεστ οι ανεμβολίαστοι πιστοί στους ναούς https://economico.gr/o-ieronymos-lynei-ton-gordio-thesmo-mono-me-aftodiagnostiko-test-oi-anemvoliastoi-pistoi-stous-naous/
Σήμερα τα θυρανοίξια του Αγίου Νικολάου. Διαθέτει ειδικό χώρο όπου πιστοί άλλων θρησκειών .... https://youtu.be/AEEi19CL_Vw
Θησείο Pic nic https://www.facebook.com/ioanna.koulianou/videos/4509605445773202/
ΤΑ mRNA ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΟΥ DNA https://grivas.info/covid-19/475-ta-mrna-katastrefoun-ton-mixanismo-epidiorthosis-tou-dna
Ο πρόεδρος της Bayer Pharmaceuticals παραδέχεται ότι τα εμβόλια mRNA είναι Κυτταρική και Γονιδιακή Θεραπεία και ότι το κοινό δεν θα είχε συμφωνήσει να τις πάρει αν δεν υπήρχε η πανδημία! https://oaskhths.blogspot.com/2021/11/bayer-pharmaceuticals-mrna.html
Germany: Long list of athletes who “suddenly” died or were seriously ill. Over 75 known cases in the last 5 months https://philosophers-stone.info/2021/11/03/germany-long-list-of-athletes-who-suddenly-died-or-were-seriously-ill-over-75-known-cases-in-the-last-5-months/
Αφιερωμένο στα θύματα του πειράματος https://www.brighteon.com/1f8fea77-fb57-4f62-b987-fa886cc3d163
Did Army Spray Harmful Chemicals on US Cities? https://www.livescience.com/23795-large-area-coverage-dangers.html
Secret Cold War tests in St. Louis cause worry https://www.cbsnews.com/news/secret-cold-war-tests-in-st-louis-cause-worry/
This was part of Operation Cauldren, called Operation LAC (Large Area Coverage)
https://youtu.be/XazZByhARe8
ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ - ΖΑΧΑΡΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ | Official Video Clip © 2020 https://www.youtube.com/watch?v=B-goG92BydY
Κι αυτό διότι μας λένε ότι δεν είναι μόνο η Ελλάδα στο κόκκινο αλλά και πολλές χώρες στην Ευρώπη με πολυ μεγαλύτερα μπολιαστικά ποσοστά πράγμα που τους κάνει τελικά να συμπεραίνουν πως αυτό που κατάφερε να ανισχυροποιήσει αυτό το πανίσχυρο όπλο είναι αυτοί που δεν το χρησιμοποίησαν! Επειδη λοιπόν ο λόγος που οι μπολιασμένοι νοσούν και πεθαίνουν είναι το ότι δεν έκαναν ακόμα την τρίτη δόση, ως καλοί πολίτες δεν θα πρέπει να ανησυχούν ότι θα μείνουν αθωράκιστοι καθώς πρώτον η τρίτη δόση θα εγκριθεί για όλους άνω των 18 ενώ οι δυο πρώτες έχουν γίνει ήδη σε σχεδόν 1 εκατομμύριο παιδιά κάτω των 12 ετών στις ΗΠΑ.
Αλλά βέβαια η μονιμοποίηση των τρυπημάτων ενάντια στον ιό αυτό που θα παραμείνει πακέτο και με αυτό της γρίπης σύμφωνα με τον μπιλ γκέιτς δεν αναμένεται να είναι οι μοναδικές αναγκαίες ασπίδες για την επιβίωση μας καθώς αυτή τη φορά προέβλεψε βιοτρομοκρατικές επιθέσεις από κακούς ανθρώπους που μπορεί να διασπείρουν τεχνητούς ιούς. Μιλώντας και πράττοντας πάντα για να μας προστατέψουν. Αυτοί που δε στέκονται λεπτό χωρίς να συνωμοτούν για το πώς θα επιβληθούν ακόμα περισσότερο στην ανθρωπότητα. Σε έναν κόσμο που όπου κι αν κοιτάξεις, από το υπέδαφος ως τους ουρανούς είναι όλα υστερικά ελεγχόμενα και δεν μένει χαραμάδα για το καλό να επεκταθεί. Ακόμα κι εκεί ο δρόμος του Θεού, η δροσερή πνοή ελευθερίας του πνεύματος μας δίνει τη διέξοδο να μετουσιώνουμε την αγάπη και να ζούμε ακόμα και τώρα αρμονικά, διατηρώντας την ακεραιότητα μας, πηγαίνοντας όλο και πιο κοντά Του.
Επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr
Γκρουπ στο Telegram: https://t.me/joinchat/TfYwsWAbj53KKzel
Φίλοι εκπομπών Άγγελου Καραγεώργου Facebook Group https://www.facebook.com/groups/478441460227303/
Κανάλι Telegram: https://t.me/angelokar
Προφιλ Facebook: https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Κανάλι στο Odysee. com: https://odysee.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Λογαριασμός Mewe: https://mewe.com/i/angelokarageorgos
Spotify: https://open.spotify.com/show/5IXXuUoEPlbCAysu0QXc5O?si=3YkOmFA8S1SCIPKJ2Bm_nQ
Όλοι οι Σύνδεσμοι της Εκπομπής δε χωρούν από κάτω και είναι εδώ: https://angelokarageorgos.gr/to-anapanteho-sfyrokopima-mias-antichristis-sympaignias
Early Warning (1981) | Full Movie | Delana Michaels | Greg Wynne | David R. Elliot | Paul Goodman https://youtu.be/VItItJY6Hp0
Τσίπρας - Να μπαίνουν με τεστ οι ανεμβολίαστοι στις εκκλησίες https://www.youtube.com/watch?v=YPWyNxBceGk
Ο Ιερώνυμος λύνει τον γόρδιο θεσμό : Μόνο με αυτοδιαγνωστικό τεστ οι ανεμβολίαστοι πιστοί στους ναούς https://economico.gr/o-ieronymos-lynei-ton-gordio-thesmo-mono-me-aftodiagnostiko-test-oi-anemvoliastoi-pistoi-stous-naous/
Σήμερα τα θυρανοίξια του Αγίου Νικολάου. Διαθέτει ειδικό χώρο όπου πιστοί άλλων θρησκειών .... https://youtu.be/AEEi19CL_Vw
Θησείο Pic nic https://www.facebook.com/ioanna.koulianou/videos/4509605445773202/
ΤΑ mRNA ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΟΥ DNA https://grivas.info/covid-19/475-ta-mrna-katastrefoun-ton-mixanismo-epidiorthosis-tou-dna
Ο πρόεδρος της Bayer Pharmaceuticals παραδέχεται ότι τα εμβόλια mRNA είναι Κυτταρική και Γονιδιακή Θεραπεία και ότι το κοινό δεν θα είχε συμφωνήσει να τις πάρει αν δεν υπήρχε η πανδημία! https://oaskhths.blogspot.com/2021/11/bayer-pharmaceuticals-mrna.html
Germany: Long list of athletes who “suddenly” died or were seriously ill. Over 75 known cases in the last 5 months https://philosophers-stone.info/2021/11/03/germany-long-list-of-athletes-who-suddenly-died-or-were-seriously-ill-over-75-known-cases-in-the-last-5-months/
Αφιερωμένο στα θύματα του πειράματος https://www.brighteon.com/1f8fea77-fb57-4f62-b987-fa886cc3d163
Did Army Spray Harmful Chemicals on US Cities? https://www.livescience.com/23795-large-area-coverage-dangers.html
Secret Cold War tests in St. Louis cause worry https://www.cbsnews.com/news/secret-cold-war-tests-in-st-louis-cause-worry/
This was part of Operation Cauldren, called Operation LAC (Large Area Coverage)
https://youtu.be/XazZByhARe8
ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ - ΖΑΧΑΡΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ | Official Video Clip © 2020 https://www.youtube.com/watch?v=B-goG92BydY
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