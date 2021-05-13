© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Marcel D. sur le suicide des enfants
Follow
0
Download MP3
Share
Report
162 views • May 13, 2021
29 avril 2021 : https://www.youtube.com/watch?v=QdKLGcFmCtw
Marcel D. : https://www.youtube.com/channel/UCSXbrC5qIGlF-QgY_3odysA
et https://odysee.com/@marcel-d:3/marcel-sur-le-suicide-des-enfants:b
💪 Financement participatif : https://www.helloasso.com/associations/le-media-en-4-4-2/collectes/le-media-en-4-4-2
💪 Nous faire un Don https://www.helloasso.com/associations/le-media-en-4-4-2/formulaires/1/widget
Il faut dénoncer cette horreur et pour cela, nous en appelons aux psychiatres, psychologues, parents… pour venir témoigner en interview vidéo ou par écrit. Vous pouvez nous contacter à cette adresse : [email protected]
Votre Site "Le Média en 4-4-2" et inscrivez-vous à la Newsletters : https://lemediaen442.fr
Ma chaîne Odysee : https://odysee.com/@marcel-d:3
Marcel D. : https://www.youtube.com/channel/UCSXbrC5qIGlF-QgY_3odysA
et https://odysee.com/@marcel-d:3/marcel-sur-le-suicide-des-enfants:b
💪 Financement participatif : https://www.helloasso.com/associations/le-media-en-4-4-2/collectes/le-media-en-4-4-2
💪 Nous faire un Don https://www.helloasso.com/associations/le-media-en-4-4-2/formulaires/1/widget
Il faut dénoncer cette horreur et pour cela, nous en appelons aux psychiatres, psychologues, parents… pour venir témoigner en interview vidéo ou par écrit. Vous pouvez nous contacter à cette adresse : [email protected]
Votre Site "Le Média en 4-4-2" et inscrivez-vous à la Newsletters : https://lemediaen442.fr
Ma chaîne Odysee : https://odysee.com/@marcel-d:3
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.