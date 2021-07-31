Καθηγούμενος της Γνησίας Ι.Μ.Εσφιγμένου Α.Ο Γέροντας Μεθοδιος: Μυνημα συμπαραστασης στις 24/07/2021

Μήνυμα συμπαράστασης του Αγίου Καθηγουμένου της Ι.Μ.Εσφιγμένου

Αρχιμανδρίτου Μεθοδίου.



Αγαπητά αδέλφια,

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να απευθύνω τους θερμούς χαιρετισμούς μου προς όλους εσάς που σήμερα βρίσκεστε παρόντες, σε αυτήν την πολύ σημαντική διαμαρτυρία. Ο αγώνας είναι κοινός. Όλοι όσοι είμαστε εδώ συγκεντρωμένοι, καθώς και τόσα εκατομμύρια άλλων συνανθρώπων μας οι οποίοι σήμερα διαδηλώνουν σε περισσότερες από 100 χώρες σε όλο τον πλανήτη, διεκδικούμε το αναφαίρετο συνταγματικό μας δικαίωμα να ορίζουμε εμείς τις επιλογές μας για την πνευματική, ψυχική και σωματική μας υγεία, χωρίς να δεχόμαστε την παραμικρή καταπίεση και τον οποιονδήποτε εξαναγκασμό.



Δεν είναι δυνατόν το κράτος να μας υποχρεώνει στην αναγκαστική δικτατορική επιλογή του υποχρεωτικού εμBολiασμού, όταν αποδεδειγμένα το συγκεκριμένο εμBόλiο επιβεβαιώνεται ότι είναι ολέθριο τόσο για την σωματική όσο και την ψυχική μας υγεία, ούτε είναι δυνατόν να κινδυνεύουμε να αντιμετωπιστούμε ως δευτέρας κατηγορίας πολίτες ή να αποκλειστούμε από τις ποικίλες κοινωνικές δραστηριότητες και διαπροσωπικές σχέσεις σε περίπτωση διαφωνίας μας.



Η απειλή της κοινωνικής απομόνωσης των αρνουμένων να εμBολiασθούν ήδη διαφαίνεται, ενώ η επικινδυνότητα των εμBολiων αποδεικνύεται από αμέτρητες ιατρικές γνωματεύσεις και δηλώσεις επιστημόνων, οι οποίες το πιστοποιούν.



Έτσι, για παράδειγμα, πριν από λίγους μόνον μήνες ο Luc Montagnier, γάλλος ιολόγος παγκοσμίου φήμης και κάτοχος του βραβείου Νόμπελ Ιατρικής του 2008 για την ανακάλυψη της νόσου του AIDS, δήλωσε ότι οι μαζικοί εμBολiασμοί είναι «επιστημονικό σφάλμα καθώς και ιατρικό σφάλμα», δήλωσε ότι δεν θα εμBολiαστεί λέγοντας: «η συνείδησή μου μού λέει να μην το κάνω», και κάλεσε τους συναδέλφους του, προτρέποντάς τους να σταθούν στο ύψος των ιατρικών τίτλων τους και να μην γίνουν πρόβατα.



Ταυτόχρονα, ο πρώην αντιπρόεδρος της Pfizer Δρ. Michael Yeadon, κορυφαίος επιστήμονας και ερευνητής για την αλλεργία και το αναπνευστικό σύστημα, μίλησε στο διεθνές ανεξάρτητο ειδησεογραφικό δίκτυο LifeSiteNews και προέβη σε αποκαλυπτικές και συγκλονιστικές δηλώσεις, υποστηρίζοντας ότι το εμBόλiο αποτελεί μονοπάτι για την μείωση του πληθυσμού. Φυσικά οι δηλώσεις του πρώην αντιπροέδρου προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεως στις ΗΠΑ και κατηγορήθηκε από τους υπευθύνους της Pfizer για διασπορά ψευδών ειδήσεων και μηνύθηκε για συκοφαντική δυσφήμηση!

Όμως κοιτάξτε πόσο η δήλωση του πρώην αντιπροέδρου μόνο τυχαία δεν είναι!



Σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της έγκυρης βρετανικής εφημερίδος SOVEREIGN INDEPENDENT τον Ιούνιο του 2011, ο γνωστός δισεκατομμυριούχος Bill Gates δήλωσε επί λέξει τα εξής: «Μείωση του πληθυσμού μέσα από αναγκαστικό εμβολιασμό. Η πιο επιτυχημένη λύση!». Το σενάριο λοιπόν της δραστικής μείωσης του παγκόσμιου πληθυσμού δεν είναι προϊόν συνομωσιολογίας αλλά μία απτή πραγματικότητα η οποία εδώ και χρόνια διατρανώνεται και αναφέρεται από τους ελιτίστες παγκοσμιοποιητές, οι οποίοι την επιδιώκουν και την μεθοδεύουν. Και βέβαια για περισσότερη διαβεβαίωση των λεγομένων μας, μπορούμε να ανατρέξουμε πολύ πιο πίσω και να διαβάσουμε τα Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών, τα οποία ως γνωστόν διέρρευσαν το 1935, και τα οποία αποκαλύπτουν τα σχέδια και τις μεθόδους τις οποίες έχουν εφεύρει και έχουν βάλει σε εφαρμογή οι άσπονδοι εχθροί του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού και όλων των χριστιανικών λαών, θεοκτόνοι εβρaiοι, οι οποίοι στο 10ο κεφάλαιο των μελετώμενων διαβολικών σχεδίων τους, δηλώνουν τα ακόλουθα: «… πρέπει να διαταράζουμε διαρκώς σε όλες τις χώρες , τις σχέσεις των λαών και των κυβερνήσεών τους, να κουράζουμε όλο τον κόσμο με τους χωρισμούς, τις έχθρες, το μίσος, και μέσω του μαρτυρίου της πείνας, του εμBολiασμού των ασθενειών, και της αθλιότητος, να κάνουμε τους χριστιανούς να μη βλέπουν άλλη σωτηρία, παρά την προσφυγή τους στην πλήρη και ολοκληρωτική ηγεμονία μας». Άρα λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, ο υποχρεωτικός εμBολiασμός, εξυπηρετεί παμπάλαια σχέδια των εβραίων.



Κανείς λοιπόν ας μην ενδώσει στα σχέδια της Nέας Tάξης Πραγμaτων. Όποιο κι αν είναι το τίμημα πρέπει όλοι μας να βρωντοφωνάξουμε ένα ηχηρό «ΟΧΙ» σε όλους εκείνους οι οποίοι ονειρεύονται την εξόντωση και την υποδούλωσή μας στην Ελίτ, η οποία επιδιώκει τον αφανισμό των εθνών, την συρρίκνωση της ανθρωπότητος και την εγκαθίδρυση του Αντιχρίστου επί της γης.



Εύχομαι καλούς αγώνες, καλή δύναμη και πάνω απ΄όλα να μας αξιώσει ο Θεός της νίκης και της σωστής ομολογίας!



Ευχέτης προς Κύριον.



Ο Κ Α Θ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ο Σ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ



Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος και οι συν εμοί εν Χριστώ Αδελφοί.