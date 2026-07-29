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О войне и предсказаниях
VictoriaRA
VictoriaRA
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https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия»©

 ПОДПИШИТЕСЬ на Канал Brighteon «VictoriaRA» — https://www.brighteon.com/channels/victoriara/videos/all Для этого необходимо нажать на кнопку «SUBSCRIBE» - «ПОДПИСАТЬСЯ» (после простой регистрации с использованием только эл. ящика и входа в созданный аккаунт).

 Подписывайтесь на Telegram-Каналы

https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya

и

https://t.me/usmalos — доступно скачивание всех Материалов Сайта и Авторского Видеоканала «Виктория ПреобРАженская».

 Читает Автор.

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 ! Видео и Материалы по теме ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ (Video and Materials on the Topic PROTECTION FROM CHIPIZATION): https://bit.ly/3XRvfPj — скачайте Архив Сайта «ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС»» по ссылкам https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip или

https://victoriara.com/files/USMALOSARHIV.zip (270 МБ, дата обновления 2026.05.12). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет)! Сайт содержит Всю необходимую Информацию для ПреобРАжения сознания и Спасения в Апокалиптический период «последнего времени».

 Наличие скачанного архива полезно для не имеющих подключения к интернету. Также для времени, когда работа интернет-сети может быть ограничена, вследствие произходящих апокалиптических событий, социальных, экономических и др. перемен.

 Видео на Ютуб — https://youtu.be/lymSoIfoIRw

 Текстовая версия: https://usmalos.com/novosti/2026/07/27/vojna-slavyan-eto-vozmezdie-za-hulu-na-duh-svyatyj-video/

 Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле».

(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).

 ___________________________________________

 ► Все Авторские Видео на Bastyon — https://bastyon.com/MDXCENTER

 ► Статьи, Учение, «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©

(см. ОГЛАВЛЕНИЕ всех размещённых Материалов вверху в «Закреплённой публикации») — https://bastyon.com/KPTTVP

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