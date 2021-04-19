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19.04.2021. Вводится новый термин в делопроизводство - простолюдин (Выпуск № 198 часть II (2)
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6029 views • April 17, 2021
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Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
07:27 ПЛАМЕН ПАСКОВ. Планы глобалистов. Что делать. https://www.youtube.com/watch?v=lZZJ4cHNafc.
31:10 Собаки едят ОВОЩИ!?ЧТО!? https://www.youtube.com/watch?v=MkcgtbR2NCo.
32:55 Песня - 82. Финал (1982). https://www.youtube.com/watch?v=TINPTpBh-AU&;t=9679s.
42:35 ТВОРИ ДОБРО НА РАДОСТЬ ЛЮДЯМ!!! https://www.youtube.com/watch?v=08qEY4YMmPI.
47:51 Письмо слушателя. Будут травить с помощью продуктов питания.
51:00 Экстренный выпуск с охоты на уток!!! Паразиты в утке!!! https://www.youtube.com/watch?v=AVpSbleZME0 №59.
55:28 Письмо слушателя. Обращение бывшего сотрудника разведывательных служб Америки Эдварда Сноудена.
58:47 Из всего, что делает или попускает Бог, получается только благо. Иерей Константин Корепанов. https://www.youtube.com/watch?v=TjoHE-gZhuo.
Сегодня мы поговорим о планах глобалистов, которые с помощью новейших технологий и денег собираются тотально контролировать человечество, что узнали, как с помощью технологий возможно замедлить старение. Напомним, что природа воспроизводить громадное количество ресурсов, чтобы не убивать и не есть друг друга. Поговорим о том, как с помощью продуктов питания собираются заражать и инфицировать людей. Напомним, что из всего, что делает или попускает Бог, получается только благо.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
07:27 ПЛАМЕН ПАСКОВ. Планы глобалистов. Что делать. https://www.youtube.com/watch?v=lZZJ4cHNafc.
31:10 Собаки едят ОВОЩИ!?ЧТО!? https://www.youtube.com/watch?v=MkcgtbR2NCo.
32:55 Песня - 82. Финал (1982). https://www.youtube.com/watch?v=TINPTpBh-AU&;t=9679s.
42:35 ТВОРИ ДОБРО НА РАДОСТЬ ЛЮДЯМ!!! https://www.youtube.com/watch?v=08qEY4YMmPI.
47:51 Письмо слушателя. Будут травить с помощью продуктов питания.
51:00 Экстренный выпуск с охоты на уток!!! Паразиты в утке!!! https://www.youtube.com/watch?v=AVpSbleZME0 №59.
55:28 Письмо слушателя. Обращение бывшего сотрудника разведывательных служб Америки Эдварда Сноудена.
58:47 Из всего, что делает или попускает Бог, получается только благо. Иерей Константин Корепанов. https://www.youtube.com/watch?v=TjoHE-gZhuo.
Сегодня мы поговорим о планах глобалистов, которые с помощью новейших технологий и денег собираются тотально контролировать человечество, что узнали, как с помощью технологий возможно замедлить старение. Напомним, что природа воспроизводить громадное количество ресурсов, чтобы не убивать и не есть друг друга. Поговорим о том, как с помощью продуктов питания собираются заражать и инфицировать людей. Напомним, что из всего, что делает или попускает Бог, получается только благо.
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