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Combat contre le totalitarisme : Georges Clément, Président du Comité Trump France
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55 views • December 21, 2020
« Nous n’avons qu’un combat, c’est celui contre les totalitaires de tout poil. Alors, il y a dans ce marais qui nous fait face un vrai gang. On les prend la main dans le sac et ils disent ce n’est pas vrai, nous n’avons rien fait, prouvez-le. On est devant des comportements qui sont ceux des membres de la mafia dans les années 30 ou 40 devant les tribunaux, c’est exactement comme cela qu’ils fonctionnaient.”
“On est arrivé au point que en fait la question est de savoir si une élection peut obliger un peuple à changer de manière de vivre, à changer de culture et si à ce moment-là les élections sont légitimes.”
Quel est l'enjeu des élections aux États-Unis? Selon Georges Clément, président du Comité Trump France, cela a dépassé le problème de la fraude, c’est un combat contre le totalitarisme, contre une gouvernance mondiale qui veut transformer l'homme et l'humanité, bafouer la démocratie et la liberté. »
Vidéo d'origine :
https://www.youtube.com/watch?v=K27vUDOxnrE&;feature=youtu.be
Mon blogue :
margueriterothe.com
Mon Twitter :
@MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://lbry.tv/$/invite/@MargueriteRothe:8
(invitation)
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8
(invitation)
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
(en cours d’aménagement)
“On est arrivé au point que en fait la question est de savoir si une élection peut obliger un peuple à changer de manière de vivre, à changer de culture et si à ce moment-là les élections sont légitimes.”
Quel est l'enjeu des élections aux États-Unis? Selon Georges Clément, président du Comité Trump France, cela a dépassé le problème de la fraude, c’est un combat contre le totalitarisme, contre une gouvernance mondiale qui veut transformer l'homme et l'humanité, bafouer la démocratie et la liberté. »
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