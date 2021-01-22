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Les attaques s'amplifient... l'éveil aussi - Chloe F.
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30 views • January 22, 2021
22 janv. 2021 : https://www.youtube.com/watch?v=QbRPvqcmdgs
Chloé F. : https://www.youtube.com/channel/UCYgeUtQwry3VGNinJ0zu6mQ
J'ai des choses à vous dire.
Les attaques s'amplifient contre la parole libre, et tous les coups sont permis... apparemment.
C'est à la suite des demandes de plusieurs personnes que j'ai accepté de parler de ma situation.
Chloé Frammery
Compte français :
IBAN : FR76 1780 6004 8007 3524 8800 022
BIC/SWIFT : AGRIFRPP878
Compte suisse :
IBAN : CH64 0027 9279 C711 1135 0
Compte PayPal :
paypal.me/chloefram
Commentaires Chloé :
En 4 jours, j'ai reçu des milliers de messages de soutien, plein de câlins et plusieurs centaines de dons, MERCI à VOUS ! ❤️❤❤
Ma chaîne sur Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Chloé F. : https://www.youtube.com/channel/UCYgeUtQwry3VGNinJ0zu6mQ
J'ai des choses à vous dire.
Les attaques s'amplifient contre la parole libre, et tous les coups sont permis... apparemment.
C'est à la suite des demandes de plusieurs personnes que j'ai accepté de parler de ma situation.
Chloé Frammery
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Commentaires Chloé :
En 4 jours, j'ai reçu des milliers de messages de soutien, plein de câlins et plusieurs centaines de dons, MERCI à VOUS ! ❤️❤❤
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