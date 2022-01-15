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BILLS NANO BOT WORMS FOUND INSIDE GENETICALLY MODIFIED PEPPERS! - IF YOU EAT THEM DO THEY EAT YOU?
ITS ALL A PSYOP
ITS ALL A PSYOP
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337 views • January 15, 2022
ANOTHER SCIENTIFIC ATROCITY AND ABOMINATION! - MONSANTO???????

PIRBRIGHT MASS STERILIZATION "COVID VAXXINE SPIKE PROTEIN" [KHAZAR / ASHKENAZINAZI NOT AFFECTED] ? - https://www.bitchute.com/video/gaXHpXAhsETi/

The Dr. Hotze Report - Dr. Sherri Tenpenny Recap - 1.17.22 - https://www.brighteon.com/d9ec1577-50d4-46bf-ac69-561ec9667205

The Police will be arrested as complicit - if they don't Shut down “vaccine centres” - https://www.brighteon.com/a9453f2c-93ac-4c60-994d-559fd25b0257

DEW STRIKE TONGA - YOU CAN CLEARLY SEE THIS IS MAN MADE WATCH THE LASER BEAM COMING DIRECTLY ABOVE AND SEE THE CLOAKED SHIP WHERE THE ELECTRICAL CHARGE COMES FROM , WEAPONS OF THE SATANIC CABALS TOOLS MASS DESTRUCTION TO USHER IN THE ANTICHRIST AND CAUSE DEATH AND DEVASTATION - THAT,S WHEN THE FALSE CHRIST WILL COME OUT OF ISRAEL - DON,T FOLLOW HIM! HE COMES WITH MAGIC AND ILLUSION - HE IS PART AI SO NO SOUL PRESENT OR COMPASSION/HUMAN QUALITY'S - HE WILL APPEAR IN MANY CITYS AT ONCE THROUGH HOLOGRAMS BUT THE MASSES WILL BE FOOLED! - THE REAL CHRIST COMES DOWN WITH 2 ANGELS/WITNESSES IN SYRIA AND WILL SLAY THE FALSE ONE! IN ISRAEL - READ THE HOLY QUARN THE LAST HOLY BOOK TO MANKIND - IF YOU WANT THE TRUTH! -
AND 911 - NO AIRCRAFT WRECKAGE JUST ALL TURNED INTO DUST JUST LIKE TONGA! - YOU HAVE BEEN WARNED! THERE EVIL MUST BE STOPPED BY ANY MEANS NECESSARY! ITS UPPER ORBIT HIDDEN EVIL!
https://www.brighteon.com/7908772f-0f97-4479-9098-fea8a45d4fd8

MIT AND DR,S ADVICE FOR ADVERSE EFFECTS! - https://www.brighteon.com/1dcecc18-c711-40b5-841a-ebe73092f18f

The Darpa Docs We Haven't Seen: Documents - Covid is Purposefully Engineered Bioweapon - https://www.brighteon.com/a61a46fa-0481-4b14-8b5d-af662aae39a2

DR ASTRID STUCKELBERGER ON GRAPHENE OXIDE, PARASITES AND TRANSISTORS FOUND IN THE VACCINE - https://www.brighteon.com/ba922679-b27b-458d-a5bd-35679770fb2a

PREMEDITATED MASS MURDER? REINER FUELLMICH'S UPCOMING LEGAL BATTLE AGAINST GATES, FAUCI & TEDROS! - https://www.bitchute.com/video/hUpSbIOYm46Q/
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