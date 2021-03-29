© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Schock: Paul Hellyer beim Citizen Hearing
Follow
0
Share
Report
1 view • March 29, 2021
AUF DIESEM KANAL BLEIBEN: ttps://www.brighteon.com/channels/awaker
❶ ❼ ❽ ❹ ❶ ❷ ❶
Auf die Bitte einiger Plattformen habe ich diese Aussage vor Kongressabgeordneten ins Deutsche übersetzt und gleich noch synchronisiert, damit die nervigen Untertitel wegfallen.
B̲i̲t̲t̲e̲: 🇦bonnieren✅ • 🇧ewerten👍 • 🇭elfen☕ • 🇰ommentieren💬 • 🇻erbreiten➥
Für den Inhalt bin ich natürlich nicht verantwortlich, nur für den Sinn des Übersetzten. Was da ans "Licht" kommt,
ist schon verdammt starker Tobak...
Ich musste teilweise das Gesagte 2-3 x wiederholen, weil ich den Inhalt erstmal mit mir selbst klären musste...
Also, wenn das stimmen sollte - ich bin SKEPTISCH - dann sind wir ALLE nur Handpuppen; und das seit weit über 60 Jahren..!
(Tipp - falls Ihr es euch anhören solltet, dann in Ruhe und im Sitzen) Suchende Freunde der Wahrheit
ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
❶ ❼ ❽ ❹ ❶ ❷ ❶
Auf die Bitte einiger Plattformen habe ich diese Aussage vor Kongressabgeordneten ins Deutsche übersetzt und gleich noch synchronisiert, damit die nervigen Untertitel wegfallen.
B̲i̲t̲t̲e̲: 🇦bonnieren✅ • 🇧ewerten👍 • 🇭elfen☕ • 🇰ommentieren💬 • 🇻erbreiten➥
Für den Inhalt bin ich natürlich nicht verantwortlich, nur für den Sinn des Übersetzten. Was da ans "Licht" kommt,
ist schon verdammt starker Tobak...
Ich musste teilweise das Gesagte 2-3 x wiederholen, weil ich den Inhalt erstmal mit mir selbst klären musste...
Also, wenn das stimmen sollte - ich bin SKEPTISCH - dann sind wir ALLE nur Handpuppen; und das seit weit über 60 Jahren..!
(Tipp - falls Ihr es euch anhören solltet, dann in Ruhe und im Sitzen) Suchende Freunde der Wahrheit
ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.