03-30-23 UPDATE PLANT A SEED OF HOPE PROJECT

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03-30-23 Homeless To Independence Inc. LATEST "PLANT A SEED OF HOPE" PLANTING PROJECT INFORMATION
JOIN OUR "SEEDS OF HOPE PROJECT" TODAY!
PLEASE TAKE THE TIME AND LISTEN TO THE VIDEO...
YOU CAN SUPPORT THIS PROJECT IN MANY WAYS:
PLEASE MAKE YOUR DONATION OUT TO:
HOMELESS TO INDEPENDENCE INC. SEED OF HOPE PROJECT!
1. YOU CAN STOP IN TO OUR "ONE OF A KIND" SHOP ANY FRIDAY, SATURDAY OR SUNDAY DURING REGULAR QUAKERTOWN FARMERS MARKET HOURS. THE ADDRESS IS:
QUAKERTOWN FARMERS MARKET
"ONE OF A KIND SHOP" #258
NEXT TO EXIT #11,
201 STATION RD.
QUAKERTOWN, PA 18951
or...
2. YOU CAN MAIL YOUR DONATION TO:
HOMELESS TO INDEPENDENCE INC.
"SEED OF HOPE PROJECT"
201 STATION RD. #258
QUAKERTOWN, PA 18951
or...
3. MAKE A DONATION VIA OUR NON-PROFITS PAYPAL ACCOUNT:
on our website homepage here:
https://www.homelesstoindependence.org
or via our nonprofits PayPal account:
[email protected]
ANY QUESTIONS, PLEASE EMAIL ME DIRECT AT: [email protected]
Thank you for supporting Homeless To Independence Inc. and the people we serve!