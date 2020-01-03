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Amightywind Prophecy 57 Beware of The Trojan Horse !
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9 views • January 03, 2020
הראשון והאחרון האלף והתו, רוח חזקה ואש קודש השכינה, ההזדמנות האחרונה ארגון שירות
amightywind.com & almightywind.com
רוח חזקה & רוח אדירה
נבואה זו ניתנה לשליחה אליזבת אליהו ניקומיה הצועקת בקול כמו יונה הנביא לאומה בנינוה.
נינוה חזרה בתשובה לזמן מה, האם אמריקה תחזור בתשובה? או האם ארצנו היפה, המבורכת ביופיה אשר עמדה פעם בעד קדושה וחופש, תמשיך מטה בדרך אין מוצא ותסתיים כנינוה, סדום ועמורה?
אני לא השליחה או הנביאה היחידה הנשלחת עם אזהרה זו לאמריקה, אבל השאלה היא, מי מאזין? מה תעשה עם אזהרת הנבואה הזו ? י-ה-ו-ה ("יוד-הא-וו-הא") תמיד שולח שליחים ונביאים להשמיע אזעקה של תשובה, שובו לקדושה, לאלוהי בריאתכם וישועה.
בגלל האהבה והחסד של י-ה-ו-ה ("יוד-הא-וו-הא"), הוא מזהיר לפני שהוא שולח את משפטו.
visit www.amightywind.com
amightywind.com & almightywind.com
רוח חזקה & רוח אדירה
נבואה זו ניתנה לשליחה אליזבת אליהו ניקומיה הצועקת בקול כמו יונה הנביא לאומה בנינוה.
נינוה חזרה בתשובה לזמן מה, האם אמריקה תחזור בתשובה? או האם ארצנו היפה, המבורכת ביופיה אשר עמדה פעם בעד קדושה וחופש, תמשיך מטה בדרך אין מוצא ותסתיים כנינוה, סדום ועמורה?
אני לא השליחה או הנביאה היחידה הנשלחת עם אזהרה זו לאמריקה, אבל השאלה היא, מי מאזין? מה תעשה עם אזהרת הנבואה הזו ? י-ה-ו-ה ("יוד-הא-וו-הא") תמיד שולח שליחים ונביאים להשמיע אזעקה של תשובה, שובו לקדושה, לאלוהי בריאתכם וישועה.
בגלל האהבה והחסד של י-ה-ו-ה ("יוד-הא-וו-הא"), הוא מזהיר לפני שהוא שולח את משפטו.
visit www.amightywind.com
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