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IFQ67 - Émission #67 du 23 septembre 2021 avec Hervé - L'Aile à stick
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10 views • September 24, 2021
21 septembre 2021 : https://odysee.com/@Chloe_F:b/infoenquestions67:5
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:b
@Chloe_F
Liens pour suivre L'Aile à Stick
• Chaine principale : https://www.youtube.com/channel/UCpqPJXwNpJRt3xcD2n-PdsQ
• Chaine de secours : https://www.youtube.com/channel/UCrONzBAySWq0HzPwBexzSOg
• https://twitter.com/AileaStick1
• Telegram : https://t.me/AileaStick
• https://odysee.com/@laileastick:4
• Rumble : https://rumble.com/user/laileastick
• VK : https://vk.com/laileastick
• https://www.facebook.com/laileastick
• Gab : https://gab.com/aileastick
• Gettr : https://gettr.com/user/aileastick
• InfoVF : https://infovf.com/toutes-les-videos-LAile-a-Stick--15.html
👉JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
👉SALIM LAÏBI :
https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
👉TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉SOPHIE MEULEMANS :
https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Site officiel : Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/
👉CHLOÉ FRAMMERY :
https://odysee.com/@Chloe_F:b
https://rumble.com/user/ChloeFra
https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
https://www.instagram.com/p/CM1lDLXjAwk/?igshid=12iki8wuw2noh
https://www.facebook.com/chloe.fra.9
VK : https://m.vk.com/id665557322
👉MURIEL HUBIN :
https://www.facebook.com/hubmu2
Site officiel : http://essentiellement.eu
👉NICOLAS LEFEVRE :
Mail : [email protected]
Facebook : https://www.facebook.com/nicolas.lefevre.393
Bon Sens Belgique : https://www.facebook.com/Bonsensbelgique/
www.bon-sens-belgique.be
■ Sources Chloé
• Rapport de situation SUISSE COVID19 au 22.09.21 : https://www.covid19.admin.ch/fr/overview
• Présentation "Le Leem, une organisation incontournable" :
http://gerardscheller.ch/Presentation_IEQ67-Le_Leem.pptx
PDF : http://gerardscheller.ch/Presentation_IEQ67-Le_Leem.pdf
• Corinne Blachier-Poisson est la directrice de AMGEN (Applied Molecular Genetics, spécialisée en biotechnologies) et nouvelle présidente de AGIPHARM (depuis le 26 janvier 2021, pour 1 an, Association des Groupes Internationaux pour la Pharmacie de Recherche) et est aussi la tante de Martin Blachier ! https://www.mypharma-editions.com/corinne-blachier-poisson-directrice-generale-damgen-france-elue-presidente-de-lagipharm
https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/video-une-rumeur-qui-court-mise-au-point-de-martin-blachier-sur-son-ex-epouse_465484
• Martin Blachier, Co-fondateur de l'entreprise PHE (Public Health Expertise) : https://www.ph-expertise.com/
• Brevet de Microsoft 1.12.20 sur les Doubles numériques : https://cutt.ly/rnU04Sn
• Site du Leem : https://www.leem.org/
• Structure et mission du Leem : https://www.leem.org/structures-et-missions-du-leem
• Bureau du Leem : https://www.leem.org/bureau-du-leem
• Manifeste pour une Europe innovante en santé : https://www.leem.org/manifesto-pour-une-europe-innovante-en-sante
• Les "grandes étapes thérapeutiques" : https://fr.calameo.com/read/0020492845805c3a3c07a?page=1
• Le CRISPR-Cas9 : https://www.leem.org/crispr-cas9
• L'intelligence artificielle : https://www.leem.org/lintelligence-artificielle
• Le patient autonome : https://www.leem.org/le-patient-autonome
• Document du Leem "Santé 2030" (222 pages) : https://www.leem.org/publication/sante-2030-une-analyse-prospective-de-linnovation-en-sante
• John O'Looney, directeur d'un centre de pompes funèbres. 3 semaines de mortalité excessive en mars-avril 2020 exclusivement en maisons de retraite et après administration inhabituelle de doses de Midazolam. Puis hécatombe chez les "vaccinés" dès le 6.01.21.
https://odysee.com/@LugNassad:0/-COVID-1984---Un-Directeur-Des-Pompes-Fun%C3%A8bres-T%C3%A9moigne-!:e
• AGENDA des manifestations 25 & 26 septembre 2021 🕊
🇫🇷 France :
https://www.coordinationrevolutioncov.com/forum/rassemblements-en-france/liste-des-villes-du-sam-25-dim-26-09-21-pour-le-retrait-du-pass-sanitaire-et-la-fin-de-l-obligation-vaccinale
🇨🇭Suisse :
https://www.coordinationrevolutioncov.com/forum/rassemblements-en-suisse
🇧🇪 Belgique :
https://www.coordinationrevolutioncov.com/forum/rassemblements-en-belgique
• AGENDA Chloé
🇨🇭Vendredi 24 septembre :
4ème audition de témoins au 6, rue de l'Hôtel de Ville à Genève. Vous pouvez être présents à 9h et/ou à 16h à ma sortie.
🇫🇷 Samedi 25 septembre :
Manifestation à Thonon, 14h Place des Arts :-)
🇨🇭Samedi 9 octobre : Manif à Genève - 14h Place Neuve.
🇨🇭Samedi 16 octobre : Chaîne humaine devant l'ONU (l'heure reste à préciser)
"Covid19 : Le Grand Cauchemar" par Liutwin : https://drive.google.com/file/d/1oSHiNBEi91plxW15HciIV48V4HDXsLU5/edit
L'auteur précise : « Il s’agit d’une édition continue régulièrement actualisée et libre de partage. »
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:b
@Chloe_F
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👉NICOLAS LEFEVRE :
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■ Sources Chloé
• Rapport de situation SUISSE COVID19 au 22.09.21 : https://www.covid19.admin.ch/fr/overview
• Présentation "Le Leem, une organisation incontournable" :
http://gerardscheller.ch/Presentation_IEQ67-Le_Leem.pptx
PDF : http://gerardscheller.ch/Presentation_IEQ67-Le_Leem.pdf
• Corinne Blachier-Poisson est la directrice de AMGEN (Applied Molecular Genetics, spécialisée en biotechnologies) et nouvelle présidente de AGIPHARM (depuis le 26 janvier 2021, pour 1 an, Association des Groupes Internationaux pour la Pharmacie de Recherche) et est aussi la tante de Martin Blachier ! https://www.mypharma-editions.com/corinne-blachier-poisson-directrice-generale-damgen-france-elue-presidente-de-lagipharm
https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/video-une-rumeur-qui-court-mise-au-point-de-martin-blachier-sur-son-ex-epouse_465484
• Martin Blachier, Co-fondateur de l'entreprise PHE (Public Health Expertise) : https://www.ph-expertise.com/
• Brevet de Microsoft 1.12.20 sur les Doubles numériques : https://cutt.ly/rnU04Sn
• Site du Leem : https://www.leem.org/
• Structure et mission du Leem : https://www.leem.org/structures-et-missions-du-leem
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• Manifeste pour une Europe innovante en santé : https://www.leem.org/manifesto-pour-une-europe-innovante-en-sante
• Les "grandes étapes thérapeutiques" : https://fr.calameo.com/read/0020492845805c3a3c07a?page=1
• Le CRISPR-Cas9 : https://www.leem.org/crispr-cas9
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• John O'Looney, directeur d'un centre de pompes funèbres. 3 semaines de mortalité excessive en mars-avril 2020 exclusivement en maisons de retraite et après administration inhabituelle de doses de Midazolam. Puis hécatombe chez les "vaccinés" dès le 6.01.21.
https://odysee.com/@LugNassad:0/-COVID-1984---Un-Directeur-Des-Pompes-Fun%C3%A8bres-T%C3%A9moigne-!:e
• AGENDA des manifestations 25 & 26 septembre 2021 🕊
🇫🇷 France :
https://www.coordinationrevolutioncov.com/forum/rassemblements-en-france/liste-des-villes-du-sam-25-dim-26-09-21-pour-le-retrait-du-pass-sanitaire-et-la-fin-de-l-obligation-vaccinale
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• AGENDA Chloé
🇨🇭Vendredi 24 septembre :
4ème audition de témoins au 6, rue de l'Hôtel de Ville à Genève. Vous pouvez être présents à 9h et/ou à 16h à ma sortie.
🇫🇷 Samedi 25 septembre :
Manifestation à Thonon, 14h Place des Arts :-)
🇨🇭Samedi 9 octobre : Manif à Genève - 14h Place Neuve.
🇨🇭Samedi 16 octobre : Chaîne humaine devant l'ONU (l'heure reste à préciser)
"Covid19 : Le Grand Cauchemar" par Liutwin : https://drive.google.com/file/d/1oSHiNBEi91plxW15HciIV48V4HDXsLU5/edit
L'auteur précise : « Il s’agit d’une édition continue régulièrement actualisée et libre de partage. »
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