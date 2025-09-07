Wstęp do książki "Tech.2 Źródła rozwoju środowiska technologicznego".

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Ta prezentacja jest wstępem do książki “Tech.2 Źródła rozwoju środowiska technologicznego” będącej kontynuacją bestsellera “Tech. Krytyka rozwoju środowiska technologicznego” Jana Białka. W niej omawiamy filozoficzne aspekty naszej rzeczywistości będące kluczem do zrozumienia omawianych w książce złożonych zagadnień.
Link do książki: https://allegro.pl/oferta/tech-2-zrodla-rozwoju-srodowiska-technologicznego-17620457894