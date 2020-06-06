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Zero _ Documentary Zero to hacking stin ellada Zero Το Hacking στην Ελλάδα ΤΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ ΒΙΝΤΕΟ UHUTV ΑΡΧΕΙΟ
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257 views • June 06, 2020
Zero to hacking stin ellada ( Obrela Security Industries ) ΤΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ ΒΙΝΤΕΟ
Μετά από μηνύματα που έχουμε δεχτεί, για αυτό το υπέροχο ντοκιμαντέρ.
Επιτέλους το βρήκαμε σε έναν μισοπεθαμένο hdd ... Αρχείο uhutv .
Φυσικά τα πράγματα σήμερα έχουν αλλάξει σε θέματα ασφάλειας ...
Δεν ανέβηκε το αρχείο για σκοπό το κέρδος όλα τα δικαιώματα ανήκουν στην MAKVISUAL.
Zero: Το Hacking στην Ελλάδα
Ένα Ελληνικό καλογυρισμένο ντοκιμαντέρ για την δράση των Ελλήνων Hackers. Μας παρουσιάζει διάφορα κατορθώματα όπως το χτύπημα στο CERN, μιας τράπεζας στο Υπουργείο Οικονομικών και σε Πανεπιστήμια.
Zero: Το Hacking στην Ελλάδα
Παραγωγής: MAKVISUAL
Μετά από μηνύματα που έχουμε δεχτεί, για αυτό το υπέροχο ντοκιμαντέρ.
Επιτέλους το βρήκαμε σε έναν μισοπεθαμένο hdd ... Αρχείο uhutv .
Φυσικά τα πράγματα σήμερα έχουν αλλάξει σε θέματα ασφάλειας ...
Δεν ανέβηκε το αρχείο για σκοπό το κέρδος όλα τα δικαιώματα ανήκουν στην MAKVISUAL.
Zero: Το Hacking στην Ελλάδα
Ένα Ελληνικό καλογυρισμένο ντοκιμαντέρ για την δράση των Ελλήνων Hackers. Μας παρουσιάζει διάφορα κατορθώματα όπως το χτύπημα στο CERN, μιας τράπεζας στο Υπουργείο Οικονομικών και σε Πανεπιστήμια.
Zero: Το Hacking στην Ελλάδα
Παραγωγής: MAKVISUAL
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