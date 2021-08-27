Генезис - Человек 2.0 , тело заменено на клеточном уровне через вакцину - возврата нет .

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3497 views • August 27, 2021



(греч. genesis – происхождение, становление)

происхождение, возникновение, развитие, напр. биогенезис (возникновение или развитие жизни); название 1-й книги Моисея, изображающей картину возникновения мира (Книга Бытия).

Они копируют Бога и создают нового человека и свое бытие .

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Запасной Ютюб канал ГЕНЕЗИС(греч. genesis – происхождение, становление)происхождение, возникновение, развитие, напр. биогенезис (возникновение или развитие жизни); название 1-й книги Моисея, изображающей картину возникновения мира (Книга Бытия).Они копируют Бога и создают нового человека и свое бытие .ПОДПИШИТЕСЬ ниже по ссылкам на каналы, чтобы узнать большеPiligrim https://www.brighteon.com/channels/piligrim Телеграм канал - Новости с библейской точки зрения https://t.me/joinchat/UzD0ouYbwPULpzaNОсновной Ютюб канал https://www.youtube.com/channel/UC3O4GpX_qecyfMBjfXoC2Gg/videos Запасной Ютюб канал https://www.youtube.com/channel/UCCwW0qfV0Ig4Le7CVI6P1uQ Keywords vaccinednasatellite

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