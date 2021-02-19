© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
LA TRADICIÓN ANDINA Y LA PSICOLOGÍA JUNGUIANA – Don Juan Núñez del Prado
Follow
0
Download MP3
Share
Report
174 views • February 19, 2021
Magnífica conferencia de Juan Núñez del Prado (antropólogo peruano) y de su hijo Iván Nuñez del Prado sobre la Tradición Andina y su relación con la psicologia Junguiana en el Centro ALENAR, en Mataró. Un enfoque muy interesante de la tradición que ellos conocen tan bien, vista desde el proceso de individuación de Jung. Nos hablan del poder personal, del poder para sentirse bien o generar bienestar (lo más importante en la vida), del EGO y la SOMBRA, de las parejas místicas o las llamadas bodas místicas, y de los siete niveles de evolución humana que existen en la Tradición Andina.
Esta misma conferencia tuvieron la ocasión de ofrecerla en el mismísimo C.G. Jung Institute, en Zurich, en febrero del 2011 y es un placer poder disfrutarla ahora en la ciudad costera de Mataró, Barcelona. Mi agradecimiento al centro Alenar y a Angel Rojas por haberlo posibilitado y hecho realidad.
Esta misma conferencia tuvieron la ocasión de ofrecerla en el mismísimo C.G. Jung Institute, en Zurich, en febrero del 2011 y es un placer poder disfrutarla ahora en la ciudad costera de Mataró, Barcelona. Mi agradecimiento al centro Alenar y a Angel Rojas por haberlo posibilitado y hecho realidad.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.