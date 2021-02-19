LA TRADICIÓN ANDINA Y LA PSICOLOGÍA JUNGUIANA – Don Juan Núñez del Prado

Magnífica conferencia de Juan Núñez del Prado (antropólogo peruano) y de su hijo Iván Nuñez del Prado sobre la Tradición Andina y su relación con la psicologia Junguiana en el Centro ALENAR, en Mataró. Un enfoque muy interesante de la tradición que ellos conocen tan bien, vista desde el proceso de individuación de Jung. Nos hablan del poder personal, del poder para sentirse bien o generar bienestar (lo más importante en la vida), del EGO y la SOMBRA, de las parejas místicas o las llamadas bodas místicas, y de los siete niveles de evolución humana que existen en la Tradición Andina.

Esta misma conferencia tuvieron la ocasión de ofrecerla en el mismísimo C.G. Jung Institute, en Zurich, en febrero del 2011 y es un placer poder disfrutarla ahora en la ciudad costera de Mataró, Barcelona. Mi agradecimiento al centro Alenar y a Angel Rojas por haberlo posibilitado y hecho realidad.