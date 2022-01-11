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ΣΤΟ ΡΑΔΙΟΞΕΥΤΙΛΑ ΣΑΤΙΡΙΖΕΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΟΥ ΣΤΑΥΡΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΑΣ; ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΩ ΔΙΑΒΟΛΙΚΟ ΧΙΟΥΜΟΡ ΚΑΙ ΕΚΛΕΙΣΑ ΤΟ ΧΑΖΟΚΟΥΤΙ, ΕΛΠΙΖΩ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
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11 views • January 11, 2022
ΣΤΟ ΡΑΔΙΟΞΕΥΤΙΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΑΤΙΡΙΖΕΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΟΥ ΣΤΑΥΡΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΑΣ; ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΩ ΔΙΑΒΟΛΙΚΟ ΧΙΟΥΜΟΡ ΚΑΙ ΕΚΛΕΙΣΑ ΤΟ ΧΑΖΟΚΟΥΤΙ, ΕΛΠΙΖΩ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ.
‟ΑΛΛΑ ΕΜΕΙΣ ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ... ΣΥΓΓΝΩΜΗ, ΑΝΟΔΟ ΤΟΥ ΜΕ ΑΣΑΝΣΕΡ ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΧΙΟΥΜΟΡ...” ΑΡΑΓΕ ΘΑ ΣΑΤΙΡΙΖΑΝ ΤΟΝ ΜΩΑΜΕΘ ΚΑΙ ΤΟ ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΚΟΡΑΝΙ ΤΟΥ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ ‟ΘΑΝΑΤΟ ΣΤΟΥΣ ΑΠΙΣΤΟΥΣ”; Η ΘΑ ΦΟΒΟΝΤΟΥΣΑΝ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΕΠΟΙΚΟΥΣ ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΥΣ ΤΣΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΥΝ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ; (ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ BARCODE 666 ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΡΥΒΟΥΝ ΤΗΝ ΣΑΤΑΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ!)
Ο ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟΓΕΝΗΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΟΥ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ, ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΘΕΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΩΛΑ ΚΑΙ ΔΑΙΜΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. «Οι θεοί των εθνών δαιμόνια» (Ψαλμ. 95,5). Όπως δολοφονικό και δαιμονικό είναι και το Κοράνιο. Με την σούρα του Κορανίου (Η μετάνοια 9:5) «Όταν παρελθώσι οι ιεροί μήνες τότε φονεύετε τούς πολυθεϊστάς όπου αν συναντήσετε, ζωγρείτε πολιορκούντες και ενεδρεύοντες αυτούς», καθώς και με τη σούρα (Ο Μωάμεθ 47:4-10), «Οπόταν συναντάτε τούς απίστους φονεύετε και κατασφάζετε, συγκρατούντες στερρώς τα δεσμά του αιχμαλώτου».
ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14, ΣΤΙΧΟΣ: 6 «λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι' ἐμοῦ»... http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ...
ΜΗΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΜΕ ΦΥΛΑΚΗ ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΡΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΧΑΡΙΣΕ Ο ΘΕΟΣ ΕΠΕΙΔΗ ΟΛΟΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΧΙΤΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΛΙΝΙΚΩΝ ΣΤΑ ΚΡΕΜΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΚΟΥΛΑΓΚ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΩΠΑΙΝΟΥΜΕ ΔΗΛΑΔΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΘΙΧΤΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ "ΡΑΤΣΙΣΤΩΝ" ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΥΜΕ ΔΗΘΕΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΙΤΛΕΡΙΚΟΥΣ ΝΑΖΙ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ Ή ΤΟΥΣ ΑΝΑΡΧΟΚΟΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΣΤΑΛΙΝΙΚΟΥΣ; ΜΗΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΗΝ
ΚΡΙΝΟΥΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΑΣΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ) ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΩΣ ΤΟΝ ΜΟΝΟΓΕΝΗ ΥΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΤΟΝ "ΜΕΓΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ" ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΣΚΥΝΑΝΕ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΣΤΟΕΣ;
ΠΟΙΟΙ ΒΟ(Υ)ΛΕΥΤΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΣΟΝΟΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΔΩΣΙΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΑΝ ΜΕ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ 99 ΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΠΟΥ ΕΙΠΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΡΧΙΛΗΣΤΕΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΥΒΕΡΝΑ Η ΤΡΟΪΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΝΤ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ... ΚΑΙ ΕΝΩ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ 20% ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΦΟΥ ΤΟ 45% ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ ΑΠΕΧΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ, ΔΕΞΙΩΝ, ΚΕΝΤΡΩΩΝ, ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ, ΔΩΣΙΛΟΓΩΝ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΩΝ ΤΟΥ Δ΄ ΡΑΙΧ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, ΠΟΥ ΞΕΠΟΥΛΗΣΑΝ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΣΛΑΒΟΥΣ... http://www.freevolition.gr/greece.htm ...
ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ http://www.freevolition.gr/mnemonio.htm ; ΜΗΠΩΣ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ "ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΚΕΨΗΣ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ ΠΟΥ ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ, ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΤΕΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΜΕ ΤΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΤΟΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΤΟΥΣ, ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΗ ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ, ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ; https://www.brighteon.com/31f6c95d-e755-466c-a23b-64e2d91e3057 , https://www.brighteon.com/31f6c95d-e755-466c-a23b-64e2d91e3057 , https://rumble.com/vrbb1x-stop-world-antichrist-genocidal-dictatorship.html .
ΠΛΗΤΤΕΤΑΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΩΣ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΨΕΥΤΟΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥΣ.
ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΓΕΛΑΦΙΚΟ ΝΑ ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΩΣΙΛΟΓΟΙ ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΝ ΜΕ "(ΑΝΤΙ)ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ" ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΤΡΕΨΟΥΝ ΤΑ "ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΚΕΨΗΣ" ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΚΑΙ ΔΙΕΓΕΙΡΟΥΝ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΒΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ. ΕΩΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ Ο ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ "ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ, ΤΟΥ (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ) ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΥ, ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ" ΠΟΥ ΤΑ ΟΝΟΜΑΖΟΥΝΕ "ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΚΑΙ ΤΙ ΣΧΕΣΗ ΕΧΕΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ; ΧΩΡΙΣ ΗΘΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΑΝΕΤΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΓΑΠΗ... Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΙ ΕΔΩ: https://ugetube.com/watch/iJ4Mz3FBwHWaUwR Ή ΕΔΩ: https://rumble.com/vsd59n-antichrist-radioarvyla.com.html .
‟ΑΛΛΑ ΕΜΕΙΣ ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ... ΣΥΓΓΝΩΜΗ, ΑΝΟΔΟ ΤΟΥ ΜΕ ΑΣΑΝΣΕΡ ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΧΙΟΥΜΟΡ...” ΑΡΑΓΕ ΘΑ ΣΑΤΙΡΙΖΑΝ ΤΟΝ ΜΩΑΜΕΘ ΚΑΙ ΤΟ ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΚΟΡΑΝΙ ΤΟΥ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ ‟ΘΑΝΑΤΟ ΣΤΟΥΣ ΑΠΙΣΤΟΥΣ”; Η ΘΑ ΦΟΒΟΝΤΟΥΣΑΝ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΕΠΟΙΚΟΥΣ ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΥΣ ΤΣΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΥΝ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ; (ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ BARCODE 666 ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΡΥΒΟΥΝ ΤΗΝ ΣΑΤΑΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ!)
Ο ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟΓΕΝΗΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΟΥ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ, ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΘΕΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΩΛΑ ΚΑΙ ΔΑΙΜΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. «Οι θεοί των εθνών δαιμόνια» (Ψαλμ. 95,5). Όπως δολοφονικό και δαιμονικό είναι και το Κοράνιο. Με την σούρα του Κορανίου (Η μετάνοια 9:5) «Όταν παρελθώσι οι ιεροί μήνες τότε φονεύετε τούς πολυθεϊστάς όπου αν συναντήσετε, ζωγρείτε πολιορκούντες και ενεδρεύοντες αυτούς», καθώς και με τη σούρα (Ο Μωάμεθ 47:4-10), «Οπόταν συναντάτε τούς απίστους φονεύετε και κατασφάζετε, συγκρατούντες στερρώς τα δεσμά του αιχμαλώτου».
ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14, ΣΤΙΧΟΣ: 6 «λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι' ἐμοῦ»... http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ...
ΜΗΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΜΕ ΦΥΛΑΚΗ ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΡΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΧΑΡΙΣΕ Ο ΘΕΟΣ ΕΠΕΙΔΗ ΟΛΟΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΧΙΤΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΛΙΝΙΚΩΝ ΣΤΑ ΚΡΕΜΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΚΟΥΛΑΓΚ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΩΠΑΙΝΟΥΜΕ ΔΗΛΑΔΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΘΙΧΤΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ "ΡΑΤΣΙΣΤΩΝ" ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΥΜΕ ΔΗΘΕΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΙΤΛΕΡΙΚΟΥΣ ΝΑΖΙ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ Ή ΤΟΥΣ ΑΝΑΡΧΟΚΟΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΣΤΑΛΙΝΙΚΟΥΣ; ΜΗΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΗΝ
ΚΡΙΝΟΥΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΑΣΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ) ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΩΣ ΤΟΝ ΜΟΝΟΓΕΝΗ ΥΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΤΟΝ "ΜΕΓΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ" ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΣΚΥΝΑΝΕ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΣΤΟΕΣ;
ΠΟΙΟΙ ΒΟ(Υ)ΛΕΥΤΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΣΟΝΟΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΔΩΣΙΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΑΝ ΜΕ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ 99 ΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΠΟΥ ΕΙΠΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΡΧΙΛΗΣΤΕΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΥΒΕΡΝΑ Η ΤΡΟΪΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΝΤ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ... ΚΑΙ ΕΝΩ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ 20% ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΦΟΥ ΤΟ 45% ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ ΑΠΕΧΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ, ΔΕΞΙΩΝ, ΚΕΝΤΡΩΩΝ, ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ, ΔΩΣΙΛΟΓΩΝ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΩΝ ΤΟΥ Δ΄ ΡΑΙΧ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, ΠΟΥ ΞΕΠΟΥΛΗΣΑΝ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΣΛΑΒΟΥΣ... http://www.freevolition.gr/greece.htm ...
ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ http://www.freevolition.gr/mnemonio.htm ; ΜΗΠΩΣ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ "ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΚΕΨΗΣ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ ΠΟΥ ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ, ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΤΕΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΜΕ ΤΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΤΟΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΤΟΥΣ, ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΗ ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ, ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ; https://www.brighteon.com/31f6c95d-e755-466c-a23b-64e2d91e3057 , https://www.brighteon.com/31f6c95d-e755-466c-a23b-64e2d91e3057 , https://rumble.com/vrbb1x-stop-world-antichrist-genocidal-dictatorship.html .
ΠΛΗΤΤΕΤΑΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΩΣ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΨΕΥΤΟΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥΣ.
ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΓΕΛΑΦΙΚΟ ΝΑ ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΩΣΙΛΟΓΟΙ ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΝ ΜΕ "(ΑΝΤΙ)ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ" ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΤΡΕΨΟΥΝ ΤΑ "ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΚΕΨΗΣ" ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΚΑΙ ΔΙΕΓΕΙΡΟΥΝ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΒΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ. ΕΩΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ Ο ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ "ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ, ΤΟΥ (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ) ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΥ, ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ" ΠΟΥ ΤΑ ΟΝΟΜΑΖΟΥΝΕ "ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΚΑΙ ΤΙ ΣΧΕΣΗ ΕΧΕΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ; ΧΩΡΙΣ ΗΘΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΑΝΕΤΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΓΑΠΗ... Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΙ ΕΔΩ: https://ugetube.com/watch/iJ4Mz3FBwHWaUwR Ή ΕΔΩ: https://rumble.com/vsd59n-antichrist-radioarvyla.com.html .
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