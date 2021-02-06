Το εμβόλιο δεν σκοτώνει τον κορωνοϊό αλλά τον μεταλλάσει και καθίσταται πολύ περισσότερο μεταδοτικός και θανατηφόρος...! 💥 Δεν είναι θεραπευτικός παράγοντας Θανατηφόρος παράγοντας είναι…! 💥

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ..! 💥 "Δεν είναι θεραπευτικός παράγοντας Θανατηφόρος παράγοντας είναι… Τα αντισώματα που αναπτύσσονται από το εμβόλιο δεν σκοτώνουν τον κορωνοϊό αλλά τον μεταλλάσσουνε και καθίσταται ο κορωνοϊός πολύ περισσότερο μεταδοτικός και θανατηφόρος... Πεθαίνει ο κόσμος από το εμβόλιο..! Αυτά σας διαφημίζουνε κύριοι.. Το θάνατο...!"

Ακούστε την φωνή απόγνωσης ενός Έλληνα γιατρού στο εξωτερικό για τις οδυνηρές συνέπειες των εμβολίων. Ακούστε αυτά που δεν μας πει το εδώ ελληνικό "επιστημονικό τσίρκο" όπως αποκαλεί τους εδώ ειδικούς.